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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 70,7921 руб.
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03 февраля 2020 года 12:14
ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 70,7921 руб.
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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,7921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 119,45 коп. Это автоматическое сообщение.
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03 февраля 2020 года 20:03
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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года вырос до 50,9 пункта с 47,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель вырос до максимума за шесть месяцев.... читать дальше
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