Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1081 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1081 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,095 руб., максимальный - 9,1198 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 150,44 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,097 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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