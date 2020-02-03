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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,81 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3070,84 пункта. После... После... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49092,807 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 612,286 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5793 руб. Минимальный курс евро составил 70,055 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,055 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0984 руб. Минимальный курс юаня составил 9,053 руб., максимальный - 9,133... Минимальный курс юаня составил 9,053 руб., максимальный - 9,133... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7851 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Фондовый рынок России, открывшийся ростом, завершил торги в боковике, отыграв падение китайских бирж после новогодних праздников на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР В понедельник упали фондовые индексы в Азии... В понедельник упали фондовые индексы в Азии... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" планирует провести 5 февраля сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,65% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,77%... Ориентир ставки 1-го купона - 6,65% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,77%... читать дальше

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Средняя цена золота в 2020 году может составить $1558,8 за унцию, считают аналитики и трейдеры, опрошенные Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA). В 2019 году мировые цены на золото в среднем составили $1392,6 за унцию,... В 2019 году мировые цены на золото в среднем составили $1392,6 за унцию,... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник. Драйвером снижения служат новости о падении спроса в Китае. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск составляет $55,92 за баррель, что на $0,7 (1,24%) ниже цены на... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск составляет $55,92 за баррель, что на $0,7 (1,24%) ниже цены на... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по итогам 2019 года увеличилась на 89,1% и составила 5,287 млрд руб., говорится в отчетности компании. "В течение года менеджментом компании были внедрены инициативы, направленные на улучшение финансового результата ПАО "Аэрофлот" и... "В течение года менеджментом компании были внедрены инициативы, направленные на улучшение финансового результата ПАО "Аэрофлот" и... читать дальше

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Поток китайских туристов в Россию может восстановиться к высокому летнему сезону, если властям КНР удастся справиться с эпидемией коронавируса до конца марта, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. "Россию, в первую очередь, волнует... "Россию, в первую очередь, волнует... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года вырос до 50,9 пункта с 47,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель вырос до максимума за шесть месяцев.... Показатель вырос до максимума за шесть месяцев.... читать дальше

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Авиакомпания "ЮТэйр" (бренд Utair) в 2019 году увеличила перевозку пассажиров на 1,7% по сравнению с показателем 2018 года - до 7 млн 762,588 тыс. человек, говорится в сообщении авиакомпании. Загрузка рейсов возросла на 3 процентных пункта - до 83%. Загрузка рейсов возросла на 3 процентных пункта - до 83%. "Utair... "Utair... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут на торгах в понедельник после активной распродажи на рынке в пятницу, вызванной опасениями по поводу распространения выявленного в Китае коронавируса. Тревоги по поводу последствий вспышки пневмонии для мировой экономики оказали... Тревоги по поводу последствий вспышки пневмонии для мировой экономики оказали... читать дальше

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Эпидемия коронавируса в КНР не окажет значительного влияния на ситуацию в китайской экономике, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Некоторые товарищи считают, что, действительно, эпидемия приносит негативное влияние на китайскую экономику. Действительно, будет... "Некоторые товарищи считают, что, действительно, эпидемия приносит негативное влияние на китайскую экономику. Действительно, будет... читать дальше

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Объем сделок на рынке ценных бумаг в Беларуси в 2019 году составил 29,8 млрд белорусских рублей, что на 0,4% меньше по сравнению с 2018 годом, сообщается в материалах Минфина республики. При этом основной тенденций рынка облигаций, на долю которого приходится более 97%... При этом основной тенденций рынка облигаций, на долю которого приходится более 97%... читать дальше

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