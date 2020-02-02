ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 63,1385 руб., курс евро - 69,5976 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 69,5976 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,25 коп.

2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 63,1385 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,26 коп.

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Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе 2020 года составил 21,3 млн тонн, что на 3,6% выше аналогичного показателя 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 5,04 млн баррелей. По системе... По системе... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в ноябре 2019 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда экономика показала снижение на 0,1%, сообщает Статистическое управление страны. Аналитики ожидали, что показатель не изменится. По сравнению с ноябрем 2018... По сравнению с ноябрем 2018... читать дальше

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О долгосрочных экономических последствиях вспышки коронавируса, который получил официальное название "острое респираторное заболевание 2019-нКоВ", говорить пока рано. Но на показателях развития в первом квартале она, безусловно, скажется, и в первую очередь это коснется сферы... читать дальше

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Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между РФ и КНР. В опубликованном на сайте правительства РФ распоряжении говорится, что это сделано для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 63,1385 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,26 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 69,5976 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 69,5976 руб. По сравнению с...

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Общий объем выданных разрешений на строительство необходимо увеличить более чем вдвое и довести до 240 млн кв.м, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня готовых разрешений на строительство всего на 103 млн квадратных метров, а для того, чтобы строить в год... читать дальше

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Роспотребнадзор поручил властям регионов организовать места для размещения на карантин возвращающихся с родины граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ, а также обеспечить усиленный режим дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами для предотвращения... читать дальше

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Необходимо прорабатывать совместно с банками возможность снижения ставок по жилищной ипотеке, считает вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. "С переходом на эксроу-счета, цель которых борьба с недобросовестными застройщиками, деньги от покупателей жилья идут не напрямую... читать дальше

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Американская компания Apple решила приостановить работу своих офисов и магазинов в Китае из-за зафиксированной там вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg. Это решение будет действовать до 9 февраля. Кроме того, в компании решили ограничить поездки своих сотрудников в КНР. В...

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Ожидания Минэкономразвития по экспортным ценам на российский газ в 2020 году стали несколько оптимистичнее. В новой версии макропрогноза, которую министерство в пятницу разослало на межведомственное согласование, оценка цен на газ (экспорт в дальнее зарубежье) повышена до $206,6... читать дальше

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Отельеры Таиланда и Вьетнама снижают цены на размещение из-за оттока китайских туристов в связи с эпидемией коронавируса в КНР, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители туркомпаний. "В ближайшее время цены на туры в Таиланд и Вьетнам снизятся на 25-30%. На это... "В ближайшее время цены на туры в Таиланд и Вьетнам снизятся на 25-30%. На это... читать дальше

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Минэкономразвития незначительно повысило прогноз среднегодовой цены марки Urals на 2020 год до $57,7 за баррель с $57 по предыдущему сентябрьскому прогнозу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом, разосланным на согласование в ведомства. "В условиях... "В условиях... читать дальше

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Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого и сохранившаяся в начале текущего года, отразилась в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития: среднегодовой прогноз по курсу российской валюты к доллару повышен. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2020 года составит $78,5 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В настоящее время она составляет $77,2 за тонну. Таким образом, пошлина повысится на $1,3, или на 1,7%. Средняя цена нефти Urals за период... Средняя цена нефти Urals за период... читать дальше

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Роструд организовал консультации по вопросам трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР, сообщает пресс-служба Роструда. "Если у работников или работодателей возникают вопросы в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией... читать дальше

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