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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
ВОЗ признала вспышку коронавируса медицинской ЧС международного значения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Я объявляю международную...
 
Мошенников обезопасят с помощью ограничения онлайн-платежей
Гражданам необходимо предоставить возможность отказаться от онлайн-оплаты товаров и услуг и дистанционного перевода средств, считают в ОНФ. ОНФ провел экспертное совещание на тему противодействия мошенничеству, связанному с несанкционированным...
 
Индекс счастья россиян упал до 6-летнего минимума
Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли, показал глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Его результаты предоставил "Ведомостям" исследовательский холдинг...
 
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31 января 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 31 января снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,93 пункта (1,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3076,65 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По...    читать дальше
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31 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 января снизилась на 0,43% и составила 49705,093 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49705,093 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 212,795 млрд руб., или на...
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31 января 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,0545 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4752 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0545 руб.

Минимальный курс евро составил 69,47 руб.,...    читать дальше
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31 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,4511 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4511 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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31 января 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,057 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,057 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0341 руб., максимальный - 9,13...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи упал на 1,03%, индекс РТС - на 1,8%
Фондовый рынок России, открывшийся ростом, завершил пятницу в существенном минусе.

Европейские фондовые индикаторы с утра изменялись разнонаправленно, потом снижались.

Индексы АТР изменились без единой динамки.

Котировки фьючерсов на индексы США...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:49
"Шереметьево" будет обслуживать в отдельном терминале 19 рейсов в Китай
"Шереметьево" будет обслуживать в терминале F в общей сложности 19 рейсов в Китай, сообщила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Сегодня в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:40
Январский индекс потребительской уверенности в США достиг 8-месячного максимума
В январе индекс потребительского доверия в США увеличился до максимальной отметки за 8 месяцев - 99,8 пункта по сравнению с декабрьскими 99,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:33
Нефтяные цены перешли к снижению
Цены на нефть перешли к незначительному снижению в ходе торгов пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск составила $58,20 за баррель, что на $0,09 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:26
Фондовая Америка демонстрирует минорный настрой
Американские фондовые индексы снижаются на торгах в пятницу, на рынке сохраняются опасения в отношении распространения коронавируса и его последствий для мировой экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск снизился на 270,96 пункта (0,94%) - до 28588,48...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:20
Эксперты сделали первые прогнозы сбора зерна в России в этом году - до 127 млн т
Эксперты зернового рынка сделали первые прогнозы сбора зерна в этом году. Оценки выше урожая, полученного в 2019 году, который составил 120,7 млн тонн, в том числе 74,3 млн тонн пшеницы.

Ранее свой прогноз обнародовал Минсельхоз - 125,3 млн тонн.

Как заявил...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:09
Квартальный убыток Chevron составил $6,6 млрд из-за масштабных списаний
По итгам 4-го квартала вторая по величине нефтяная компания в США - Chevron Corp. - получила значительный убыток из-за масштабных списаний стоимости активов - на $10,4 млрд.

Чистый убыток в октябре-декабре 2019 года составил $6,61 млрд, или $3,51 в расчете на акцию, по...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:07
ВЭБ разместил 27,30% выпуска облигаций ПБО-001Р-К220 на 5,46 млрд рублей
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К220 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 27,30% выпуска на 5,46 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 28 января. Ставка купона установлена в размере 5,93%...    читать дальше
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31 января 2020 года 18:02
Минюст РФ предлагает повысить штрафы за "картельные рецидивы"
Минюст РФ предлагает штрафовать в двойном размере за повторное участие в картелях. Такие нормы содержит подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенный на портале общественной экспертизы нормативных правовых...    читать дальше
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31 января 2020 года 17:55
IKEA намерена расширить возможности клиентов по защите их персональных данных
Шведский ритейлер IKEA (группа компаний Ingka) планирует расширить возможности клиентов контролировать сбор и использование их персональных данных на цифровых платформах компании.

Как сообщает The Wall Street Journal, покупатели получат возможность решать, сможет ли...    читать дальше
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31 января 2020 года 17:45
"МСП банк" сможет секьюритизировать кредиты, выданные самозанятым
МСП банк не исключает возможности секьюритизировать кредиты, выданные самозанятым, сообщил на пресс-конференции председатель правления банка Дмитрий Голованов.

"Если кредиты для самозанятых будут выдаваться по стандартам, это будут микрокредиты до 200-300 тыс. рублей,...    читать дальше
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