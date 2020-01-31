ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 63,1385 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 63,1385 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,26 коп.

.

Фондовый рынок России, открывшийся ростом, завершил пятницу в существенном минусе. Европейские фондовые индикаторы с утра изменялись разнонаправленно, потом снижались. Европейские фондовые индикаторы с утра изменялись разнонаправленно, потом снижались. Индексы АТР изменились без единой динамки. Индексы АТР изменились без единой динамки. Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

.

"Шереметьево" будет обслуживать в терминале F в общей сложности 19 рейсов в Китай, сообщила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. "Сегодня в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт... "Сегодня в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт... читать дальше

.

В январе индекс потребительского доверия в США увеличился до максимальной отметки за 8 месяцев - 99,8 пункта по сравнению с декабрьскими 99,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное... Предварительное... читать дальше

.

Цены на нефть перешли к незначительному снижению в ходе торгов пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск составила $58,20 за баррель, что на $0,09 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость мартовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск составила $58,20 за баррель, что на $0,09 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс... Фьючерс... читать дальше

.

Американские фондовые индексы снижаются на торгах в пятницу, на рынке сохраняются опасения в отношении распространения коронавируса и его последствий для мировой экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск снизился на 270,96 пункта (0,94%) - до 28588,48... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск снизился на 270,96 пункта (0,94%) - до 28588,48... читать дальше

.

Эксперты зернового рынка сделали первые прогнозы сбора зерна в этом году. Оценки выше урожая, полученного в 2019 году, который составил 120,7 млн тонн, в том числе 74,3 млн тонн пшеницы. Ранее свой прогноз обнародовал Минсельхоз - 125,3 млн тонн. Ранее свой прогноз обнародовал Минсельхоз - 125,3 млн тонн. Как заявил... Как заявил... читать дальше

.

По итгам 4-го квартала вторая по величине нефтяная компания в США - Chevron Corp. - получила значительный убыток из-за масштабных списаний стоимости активов - на $10,4 млрд. Чистый убыток в октябре-декабре 2019 года составил $6,61 млрд, или $3,51 в расчете на акцию, по... Чистый убыток в октябре-декабре 2019 года составил $6,61 млрд, или $3,51 в расчете на акцию, по... читать дальше

.

ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К220 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 27,30% выпуска на 5,46 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 28 января. Ставка купона установлена в размере 5,93%... Сбор заявок на бонды прошел 28 января. Ставка купона установлена в размере 5,93%... читать дальше

.

Минюст РФ предлагает штрафовать в двойном размере за повторное участие в картелях. Такие нормы содержит подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенный на портале общественной экспертизы нормативных правовых... читать дальше

.

Шведский ритейлер IKEA (группа компаний Ingka) планирует расширить возможности клиентов контролировать сбор и использование их персональных данных на цифровых платформах компании. Как сообщает The Wall Street Journal, покупатели получат возможность решать, сможет ли... Как сообщает The Wall Street Journal, покупатели получат возможность решать, сможет ли... читать дальше

.

МСП банк не исключает возможности секьюритизировать кредиты, выданные самозанятым, сообщил на пресс-конференции председатель правления банка Дмитрий Голованов. "Если кредиты для самозанятых будут выдаваться по стандартам, это будут микрокредиты до 200-300 тыс. рублей,... "Если кредиты для самозанятых будут выдаваться по стандартам, это будут микрокредиты до 200-300 тыс. рублей,... читать дальше

.

В прошлом году рост сельхозпроизводства в России составил 4%, сообщил Росстат. В 2018 году сельхозпроизводство в РФ снизилось, по пересчитанным данным Росстата, на 0,2%. В 2018 году сельхозпроизводство в РФ снизилось, по пересчитанным данным Росстата, на 0,2%. В прошлом году, по данным Росстата, производство сельхозпродукции составило 5 трлн 907,955... В прошлом году, по данным Росстата, производство сельхозпродукции составило 5 трлн 907,955... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3064 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3407 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,0175 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,0175 руб.,... читать дальше

.

Минюст РФ хочет ввести административные штрафы для рейтинговых агентств за нарушение законодательства о рейтинговой деятельности. Соответствующая глава появилась в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас такое наказание, как... Сейчас такое наказание, как... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 03.02 по 09.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

В декабре доходы населения США выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Данные за ноябрь были пересмотрены до увеличения на 0,4% с ранее объявленных 0,5%. Данные за ноябрь были пересмотрены до увеличения на 0,4% с ранее объявленных 0,5%. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце... Тем временем расходы американцев в прошлом месяце... читать дальше

.