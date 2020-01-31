Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2643,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1754,16 млрд руб.

31 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 2643,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2457,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2443,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2273,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 января составили 1754,16 млрд руб. против 1742,97845 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.