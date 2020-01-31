31 января 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2020
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2019
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2020
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2019
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2019
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2019
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2020
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2020
Это автоматическое сообщение.
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31 января 2020 года 08:55
Американские фондовые индексы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в четверг, развернулись вверх ближе к концу торгов и закрылись в положительной зоне.
Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса... читать дальше
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31 января 2020 года 08:43
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" (АО, рег. № 2404, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ РФ.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20... читать дальше
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31 января 2020 года 08:34
Черное золото дорожает на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.
Тем не менее,... читать дальше
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31 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50309,12 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 6095,26 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 января 2020 года 08:17
Инвестиции "Газпрома" на территории Сахалинской области в 2020 году оцениваются в 51,9 млрд руб., сообщает компания. Как сообщалось, в настоящее время "Газпром" занимается бурением скважин на Южно-Киринском месторождении и дообустройством Киринского ГКМ.
В 2014-2019... читать дальше
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31 января 2020 года 08:11
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области... читать дальше
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31 января 2020 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы упали по итогам в четверг на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи с распространением нового вируса в Китае.
В центре внимания мировых рынков остается ситуация с коронавирусом, который был выявлен в... читать дальше
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31 января 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 69,4151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,87 коп.
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31 января 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 63,0359 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,25 коп.
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31 января 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:30
Предварительная оценка ВВП Франции
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30 января 2020 года 20:18
ПАО "Ленэнерго" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей в размере 6,2% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации прошел в четверг с... читать дальше
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30 января 2020 года 20:03
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 5,79% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей.... читать дальше
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30 января 2020 года 20:01
Сбербанк России разместил 70% выпуска облигаций серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей на сумму 35 млрд рублей, 15,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-198R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 15,681 млн рублей, 99,9% выпуска... читать дальше
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30 января 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,22 пункта (0,646%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3108,58 пункта.
К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше
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