ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,4151 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 31 января, составляет 69,4151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,87 коп.

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Американские фондовые индексы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в четверг, развернулись вверх ближе к концу торгов и закрылись в положительной зоне. Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса... Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса... читать дальше

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк" (АО, рег. № 2404, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ РФ. Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20... Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20... читать дальше

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Черное золото дорожает на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю. Тем не менее,... Тем не менее,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50309,12 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 6095,26 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Инвестиции "Газпрома" на территории Сахалинской области в 2020 году оцениваются в 51,9 млрд руб., сообщает компания. Как сообщалось, в настоящее время "Газпром" занимается бурением скважин на Южно-Киринском месторождении и дообустройством Киринского ГКМ. В 2014-2019... В 2014-2019... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы упали по итогам в четверг на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи с распространением нового вируса в Китае. В центре внимания мировых рынков остается ситуация с коронавирусом, который был выявлен в... В центре внимания мировых рынков остается ситуация с коронавирусом, который был выявлен в... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 69,4151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,87 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 63,0359 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,25 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:30 09:30 Предварительная оценка ВВП Франции Предварительная оценка ВВП Франции ... ... читать дальше

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ПАО "Ленэнерго" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей в размере 6,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел в четверг с... Сбор заявок на облигации прошел в четверг с... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 5,79% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей.... Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей.... читать дальше

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Сбербанк России разместил 70% выпуска облигаций серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей на сумму 35 млрд рублей, 15,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-198R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 15,681 млн рублей, 99,9% выпуска... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,22 пункта (0,646%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3108,58 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

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