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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,0359 руб.
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31 января 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,0359 руб.
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31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 63,0359 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,25 коп.
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.31 января 2020 года 08:34
Черное золото дорожает на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю. Тем не менее,... читать дальше
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:30 Предварительная оценка ВВП Франции ... читать дальше
.30 января 2020 года 20:18
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.30 января 2020 года 20:03
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