Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,4165 руб.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6772 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4165 руб.

Минимальный курс евро составил 69,185 руб., максимальный - 69,655 руб. Было заключено 5111 сделок. Объем торгов составил 23739,74 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,59 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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