.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 122,9 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
Технологии: услуги связи через интернет с применением биометрии
Группа сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий возможность заключать абонентские договоры на услуги связи через интернет с применением биометрии. "Законопроектом предлагается дополнительный способ заключения абонентских...
 
Россияне смогут зарабатывать на своих данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital вложат до 250 млн руб. в платформу "Датамания" компании IDX. Предполагается, что на ней россияне смогут за вознаграждение давать бизнесу доступ к своим персональным данным,...
 
Госсофинансирование может быть распространено на ГПП
Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

30 января 2020 года 10:51

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 122,9 млрд руб.

 0  
30 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 января по данным на начало операционного дня выросло до 122,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 77,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
30 января 2020 года 20:18
Ленэнерго установило ставку 1-го купона двух выпусков облигаций по 5 млрд руб. в размере 6,2%
ПАО "Ленэнерго" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей в размере 6,2% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации прошел в четверг с...    читать дальше
.
30 января 2020 года 20:03
Ставка 11-12-го купонов бондов "ВЭБ-лизинга" БО-04 и БО-05 установлена в размере 5,79%
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 5,79% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей....    читать дальше
.
30 января 2020 года 20:01
Сбербанк разместил четыре выпуска облигаций на 39,5 млрд рублей
Сбербанк России разместил 70% выпуска облигаций серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей на сумму 35 млрд рублей, 15,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-198R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 15,681 млн рублей, 99,9% выпуска...    читать дальше
.
30 января 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 января снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,22 пункта (0,646%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3108,58 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По...    читать дальше
.
30 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 января снизилась на 0,58% и составила 49917,888 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49917,888 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 291,770 млрд руб., или на...
.
30 января 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,5361 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5361 руб.

Минимальный курс евро составил 69,155 руб.,...    читать дальше
.
30 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1066 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1066 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
30 января 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0173 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0173 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9921 руб., максимальный -...    читать дальше
.
30 января 2020 года 19:03
РСХБ 3 февраля в течение часа планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей
оссельхозбанк 3 февраля с 11:00 до 12:00 МСК планирует собирать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-02R-Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Организатором размещения выступает сам Россельхозбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:56
Рынок российских акций закрылся снижением индексов на 0,7-1,7%
Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "медвежьего" тренда на фоне упавшей нефти и пессимизма на глобальных рынках капитала из-за беспокойства о влиянии коронавируса на экономику.

В Азии в четверг вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:49
Petrobras в 2019 году снизила доказанные запасы по SEC на 0,2%
Доказанные запасы углеводородов бразильской госкорпорации Petroleo Brasileiro (Petrobras) на конец 2019 года по стандартам SEC практически остались на уровне предыдущего и составили 9,590 млрд б.н.э, говорится в сообщении компании. По итогам 2018 года доказанные запасы...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:38
В Думу внесен законопроект о смягчении некоторых норм валютного контроля
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет перечень случаев, при которых на зарубежные счета российских представительств или филиалов могут быть зачислены средства нерезидентов - в основном либерализация коснется текущей хозяйственной деятельности...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:30
ГК "Самолет" установила ставку 3-6-го купонов бондов БО-П05 в размере 9,5%
ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 3-6-го купонов облигаций серии БО-П05 в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:29
В 4-м квартале спрос на золото в мире сократился на 19%
Общемировой спрос на золото в 4-м квартале 2019 года упал на 19%, до 1,045 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Основными драйверами снижения были спад спроса на ювелирные украшения и слитки, что в обоих случаях было реакцией на рост цен.

При этом по итогам...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:21
Фондовая Америка торгуется в минусе
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг на фоне беспокойства инвесторов, что вспышка коронавируса, начавшаяся в Китае, окажет неблагоприятное влияние на рост мировой экономики.

Эти опасения затмили позитивную отчетность Microsoft Corp and...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:09
Эпидемия, вызванная коронавирусом, может привести к росту числа рабочих мест в США, считает министр торговли
Распространение эпидемии, вызванной новым коронавирусом, может привести к росту количества рабочих мест в США, заявил министр торговли США Уилбур Росс. "Я думаю, это будет способствовать более быстрому возвращению рабочих мест в Северную Америку. Некоторых - в США. Возможно,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.