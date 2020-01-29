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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,8418 руб.
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29 января 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,8418 руб.
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29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8418 руб. Минимальный курс евро составил 68,6 руб., максимальный - 69,1325 руб. К этому времени было заключено 8307 сделок. Объем торгов составил 33605,11 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,935 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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