Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7393 руб.

29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7393 руб.

Минимальный курс евро составил 68,585 руб., максимальный - 69,07 руб. Было заключено 4965 сделок. Объем торгов составил 21599,68 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,955 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.