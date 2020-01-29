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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 января
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Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,4% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в 2019 году оценивается в 1,4%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". "По оценке Минэкономразвития, в 2019 году темп роста ВВП составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше...
 
Мишутин распределил обязанности между вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями кураторство над конкретными министерствами. На сайте правительства РФ опубликовано распределение обязанностей между вице-премьерами Минэкономразвития закреплено за первым...
 
Продажи смартфонов в РФ впервые превысили 30 млн
В 2019 году продажи смартфонов в России увеличились почти на 2% по сравнению с 2018-м и составили 30,14 млн штук, подсчитала компания GfK, пишут "Известия". В деньгах прирост оборота составил 7%, достигнув в абсолютном выражении 495 млрд рублей....
 
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29 января 2020 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 января

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29 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3151,82 (-39,01) руб./грамм; на серебро - 36,06 (-0,9) руб./грамм; на платину - 1989,94 (+2,23) руб./грамм; на палладий - 4661,93 (+54,25) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
29 января 2020 года 19:18
S&P повысило рейтинг ТМК
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинг ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) до "ВВ-" с "В+".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, он был выведен из списка "на пересмотре с возможностью повышения" (CreditWatch...
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29 января 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9915 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9915 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9528 руб., максимальный -...    читать дальше
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29 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,5825 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1626 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5825 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 января 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,8418 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8418 руб.

Минимальный курс евро составил 68,6 руб.,...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС просел на 0,1%
Российский фондовый рынок, начавший день небольшим ростом, завершил среду без единой динамики.

Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой. Перед закрытием рынка акций РФ часть индикаторов стала минусовать.

Гонконгский индекс Hang...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:52
США впервые за 3 года снизили дефицит в торговле товарами в прошлом году
США впервые за 3 года сократили размер дефицита во внешней торговле товарами в 2019 году , поскольку темпы падения импорта превзошли сокращение экспорта.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса уменьшилось до $852,7 млрд, свидетельствуют расчеты Bloomberg,...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:47
У Минэкономразвития и Минфина различные взгляды на доходности вложений ФНБ
Приближение ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 7% ВВП - планке, при достижении которой начнется инвестирование средств фонда в проекты - множит споры между чиновниками. Очередная дискуссия касается не географии и отраслевой принадлежности будущих...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:39
Авиакомпании РФ заменят Китай рейсами в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу
Чартерные авиакомпании РФ, остановившие по рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора полетные программы в Китай из-за эпидемии коронавируса, заменят это направление другими популярными у российских туристов странами.

Авиакомпания AZUR air, работающая с туроператором...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:36
"СУЭК-Финанс" завершил размещение бондов объемом 30 млрд рублей
ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 17 января по 24 января на 3548 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1203 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3548 тыс. баррелей - до 431,654 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1203 тыс. баррелей и составили 261,235 млн...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:30
S&P поставило на пересмотр рейтинг "ТрансФин-М"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М", который находится на уровне "B", в список CreditWatch Developing ("рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития").

Как...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:22
Ростуризм призвал авиакомпании вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай
Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай с вылетом после 24 января.

"Соответствующее письмо было направлено руководителю Росавиации Александру Нерадько....    читать дальше
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29 января 2020 года 18:20
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Торговый дом РКС-Сочи" на 10 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Торговый дом РКС-Сочи" серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 4-00006-L-001P-02E.

Облигации в рамках 10-летней...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:13
Американские рынки акций растут второй день подряд
Американские фондовые индексы начали торги в среду подъемом благодаря сильной корпоративной отчетности, при этом они повышаются второй день подряд.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск выросло на 0,27% и составляло 28799,81 пункта. Индекс Standard & Poor's...    читать дальше
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29 января 2020 года 18:01
Более чем в 2 раза выросла чистая прибыль MasterCard в 4-м квартале
Американская MasterCard, одна из крупнейших платежных систем в мире, в 4-м квартале 2019 года увеличила чистую прибыль более чем вдвое - до $2,1 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $0,9 млрд, или $0,87 на акцию, полученными за аналогичный период годом...    читать дальше
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29 января 2020 года 17:56
ФСК установила объем размещения бондов на уровне 10 млрд рублей, ставка 1-го купона - 6,75%
АО "ФСК ЕЭС" установило объем 15-летних бондов серии 001P-04R в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд рублей.

Ориентир ставки...    читать дальше
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