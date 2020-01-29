ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 62,3934 руб.

29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 62,3934 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,65 коп.

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинг ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) до "ВВ-" с "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, он был выведен из списка "на пересмотре с возможностью повышения" (CreditWatch... Как сообщается в пресс-релизе агентства, он был выведен из списка "на пересмотре с возможностью повышения" (CreditWatch...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9915 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9528 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,9528 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1626 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5825 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8418 руб. Минимальный курс евро составил 68,6 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,6 руб.,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший день небольшим ростом, завершил среду без единой динамики. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой. Перед закрытием рынка акций РФ часть индикаторов стала минусовать. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой. Перед закрытием рынка акций РФ часть индикаторов стала минусовать. Гонконгский индекс Hang... Гонконгский индекс Hang... читать дальше

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США впервые за 3 года сократили размер дефицита во внешней торговле товарами в 2019 году , поскольку темпы падения импорта превзошли сокращение экспорта. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса уменьшилось до $852,7 млрд, свидетельствуют расчеты Bloomberg,... Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса уменьшилось до $852,7 млрд, свидетельствуют расчеты Bloomberg,... читать дальше

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Приближение ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 7% ВВП - планке, при достижении которой начнется инвестирование средств фонда в проекты - множит споры между чиновниками. Очередная дискуссия касается не географии и отраслевой принадлежности будущих... читать дальше

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Чартерные авиакомпании РФ, остановившие по рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора полетные программы в Китай из-за эпидемии коронавируса, заменят это направление другими популярными у российских туристов странами. Авиакомпания AZUR air, работающая с туроператором... Авиакомпания AZUR air, работающая с туроператором... читать дальше

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ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней... Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3548 тыс. баррелей - до 431,654 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1203 тыс. баррелей и составили 261,235 млн... Товарные запасы бензина повысились на 1203 тыс. баррелей и составили 261,235 млн... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М", который находится на уровне "B", в список CreditWatch Developing ("рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития"). Как... Как... читать дальше

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Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай с вылетом после 24 января. "Соответствующее письмо было направлено руководителю Росавиации Александру Нерадько.... "Соответствующее письмо было направлено руководителю Росавиации Александру Нерадько.... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Торговый дом РКС-Сочи" серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00006-L-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00006-L-001P-02E. Облигации в рамках 10-летней... Облигации в рамках 10-летней... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду подъемом благодаря сильной корпоративной отчетности, при этом они повышаются второй день подряд. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск выросло на 0,27% и составляло 28799,81 пункта. Индекс Standard & Poor's... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск выросло на 0,27% и составляло 28799,81 пункта. Индекс Standard & Poor's... читать дальше

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Американская MasterCard, одна из крупнейших платежных систем в мире, в 4-м квартале 2019 года увеличила чистую прибыль более чем вдвое - до $2,1 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $0,9 млрд, или $0,87 на акцию, полученными за аналогичный период годом... читать дальше

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АО "ФСК ЕЭС" установило объем 15-летних бондов серии 001P-04R в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд рублей. Ориентир ставки... Ориентир ставки... читать дальше

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