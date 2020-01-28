Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 января

28 января. FINMARKET.RU -РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3190,83 (+17,26) руб./грамм; на серебро - 36,96 (+1,22) руб./грамм; на платину - 1987,71 (-2,47) руб./грамм; на палладий - 4607,68 (-156,33) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,94 пункта (0,906%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3113,1 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49623,212 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 283,579 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0266 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9501 руб., максимальный - 9,294... Минимальный курс юаня составил 8,9501 руб., максимальный - 9,294... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7679 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1910 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1463 руб. Минимальный курс евро составил 68,59 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,59 руб.,... читать дальше

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Сбербанк России разместил 90% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-216R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1,8 млрд рублей, 80,04% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-186R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2,4 млрд рублей, 98,61%... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме после отката из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Китае и других странах, индекс МосБиржи отскочил выше 3110 пунктов. Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай... Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай... читать дальше

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Переговоры ЕС и Великобритании по будущим отношениям начнутся 3 марта, сообщает газета The Guardian со ссылкой на внутренний документ ЕС. Ожидается, что министры стран ЕС согласуют позицию Брюсселя по этому вопросу на встрече 25 февраля. До этого Брюссель и Лондон будут... Ожидается, что министры стран ЕС согласуют позицию Брюсселя по этому вопросу на встрече 25 февраля. До этого Брюссель и Лондон будут... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К222 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,09% выпуска на 1,02 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 21 января. Ставка купона установлена в размере 5,90%... Сбор заявок на бонды прошел 21 января. Ставка купона установлена в размере 5,90%... читать дальше

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Цены на нефть начали расти после падения в ходе торговой сессии во вторник. Некоторые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы поддержать цены на фоне эпидемии, вызванной новым... Некоторые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы поддержать цены на фоне эпидемии, вызванной новым... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе 2020 года увеличился до 131,6 пункта - максимального уровня с августа, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В декабре, согласно пересмотренным данным, показатель... В декабре, согласно пересмотренным данным, показатель... читать дальше

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Объем кредитов нефинансовым организациям за декабрь 2019 года снизился на 0,8% после нулевого изменения в ноябре и составил на 1 января 2020 года 33 трлн 776,6 млрд руб., следует из данных опубликованных на сайте ЦБ РФ. За 2019 год кредиты увеличились на 1,2%. В 2018 году... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга подтвержден "стабильным". Fitch отмечает, что рейтинг... Fitch отмечает, что рейтинг... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов после резкого падения накануне в связи с усилением беспокойства инвесторов в отношении распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. В понедельник Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,6%, что стало... В понедельник Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,6%, что стало... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 января 2020 года. За декабрь 2019 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 1% после роста на 1,3% в ноябре и составил на 1 января 17 трлн 613,1 млрд руб.... читать дальше

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Экспорт нефти из России в Китай через Казахстан идет в запланированных объемах, сообщил "Интерфаксу" глава "Транснефти" Николай Токарев. "Проблем нет. Все в пределах тех объемов, которые были запланированы", - сказал он. 16 января при приеме нефти "СНПС-Актобемунайгаз"... 16 января при приеме нефти "СНПС-Актобемунайгаз"... читать дальше

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