ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 января в размере 62,8299 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 62,8299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,19 коп.

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По результатам проверки российских специалистов в сфере безопасности аэропортов было принято решение начать процедуру возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортами Хургада и Шар-эль-Шейх, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" осведомленный источник в... читать дальше

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Россия с 1 июля 2019 года по 23 января 2020 года экспортировала 26,1 млн тонн зерна, сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные ФТС. Год назад экспорт составлял 30,9 млн тонн. Год назад экспорт составлял 30,9 млн тонн. По прогнозу ведомства, за весь сельхозгод (июль 2019-июнь... По прогнозу ведомства, за весь сельхозгод (июль 2019-июнь... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,31 пункта (0,172%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3079,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3106,29 (+0,68%) пункта,... читать дальше

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Акрон" в 2019 году сократил производство товарной продукции на 0,7%, до 7,458 млн тонн, сообщила компания. Выпуск минеральных удобрений снизился на 1,7%, до 6,087 млн тонн. Выпуск минеральных удобрений снизился на 1,7%, до 6,087 млн тонн. Такая динамика была обусловлена сокращением выпуска апатитового концентрата на "Оленьем... Такая динамика была обусловлена сокращением выпуска апатитового концентрата на "Оленьем... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 29 декабря по 28 января) - 62,3312 руб. за доллар, минимальное значение - 60,5242 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,13 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы растет после существенного падения накануне. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс.... В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс.... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,69/70,17 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,57/63,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,33/63,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...

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Выпуск стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросли в 2019 году на 3,4%, до 1 млрд 869,9 млн тонн. Россия по итогам года сократила выпуск стали на 0,7%, до 71,6 млн тонн. Страны СНГ в общей сложности... Россия по итогам года сократила выпуск стали на 0,7%, до 71,6 млн тонн. Страны СНГ в общей сложности... читать дальше

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Европейский авиастроительный концерн Airbus SE достиг предварительного соглашения с властями Великобритании, Франции и США в рамках расследования о взятках и коррупции. В сообщении компании говорится, что соглашение позволяет компании избежать формальных обвинений и... В сообщении компании говорится, что соглашение позволяет компании избежать формальных обвинений и... читать дальше

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В 2019 году группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 млн пассажиров, что на 9% превышает результат 2018 года, сообщила компания. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 4,1% - до 37,2 млн. Пассажирооборот группы увеличился на 9,2%, компании... Пассажирооборот группы увеличился на 9,2%, компании... читать дальше

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Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной, заявила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в ходе European Gas Conference. "Проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной", -... "Проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной", -... читать дальше

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Работа Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж будет восстановлена 3 февраля, так как китайское правительство заявило о продлении каникул по случаю праздника Весны для сдерживания распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство "Синьхуа". Механизм... Механизм... читать дальше

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В прошлом году за нарушение правил обработки персональных данных Роскомнадзор составил почти на 40% больше протоколов, сумма назначенных штрафов по которым выросла более, чем в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом, сообщил и.о. замруководителя Роскомнадзора Юрий... читать дальше

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Экспорт часов из Швейцарии в декабре 2019 года вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 1,726 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в ноябре показатель снизился на 3,5%. Экспорт наручных часов... читать дальше

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