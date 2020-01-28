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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 123,6 млрд руб.
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28 января 2020 года 10:40
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 123,6 млрд руб.
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28 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 января по данным на начало операционного дня снизилось до 123,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 135,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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28 января 2020 года 13:29
По результатам проверки российских специалистов в сфере безопасности аэропортов было принято решение начать процедуру возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортами Хургада и Шар-эль-Шейх, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" осведомленный источник в... читать дальше
.28 января 2020 года 13:21
Россия с 1 июля 2019 года по 23 января 2020 года экспортировала 26,1 млн тонн зерна, сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные ФТС. Год назад экспорт составлял 30,9 млн тонн. По прогнозу ведомства, за весь сельхозгод (июль 2019-июнь... читать дальше
.28 января 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,31 пункта (0,172%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3079,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3106,29 (+0,68%) пункта,... читать дальше
.28 января 2020 года 13:12
Акрон" в 2019 году сократил производство товарной продукции на 0,7%, до 7,458 млн тонн, сообщила компания. Выпуск минеральных удобрений снизился на 1,7%, до 6,087 млн тонн. Такая динамика была обусловлена сокращением выпуска апатитового концентрата на "Оленьем... читать дальше
.28 января 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 62,3312 руб.
Максимальное значение за месяц (с 29 декабря по 28 января) - 62,3312 руб. за доллар, минимальное значение - 60,5242 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,13 руб. Это автоматическое сообщение.
.28 января 2020 года 13:05
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы растет после существенного падения накануне. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс.... читать дальше
.28 января 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,69/70,17 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.28 января 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 28 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 62,57/63,53 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,57/63,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...
.28 января 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,33/63,72 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,33/63,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...
.28 января 2020 года 12:59
Выпуск стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросли в 2019 году на 3,4%, до 1 млрд 869,9 млн тонн. Россия по итогам года сократила выпуск стали на 0,7%, до 71,6 млн тонн. Страны СНГ в общей сложности... читать дальше
.28 января 2020 года 12:51
Европейский авиастроительный концерн Airbus SE достиг предварительного соглашения с властями Великобритании, Франции и США в рамках расследования о взятках и коррупции. В сообщении компании говорится, что соглашение позволяет компании избежать формальных обвинений и... читать дальше
.28 января 2020 года 12:43
В 2019 году группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 млн пассажиров, что на 9% превышает результат 2018 года, сообщила компания. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 4,1% - до 37,2 млн. Пассажирооборот группы увеличился на 9,2%, компании... читать дальше
.28 января 2020 года 12:37
Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной, заявила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в ходе European Gas Conference. "Проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной", -... читать дальше
.28 января 2020 года 12:30
Работа Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж будет восстановлена 3 февраля, так как китайское правительство заявило о продлении каникул по случаю праздника Весны для сдерживания распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство "Синьхуа". Механизм... читать дальше
.28 января 2020 года 12:22
Роскомнадзор: в 2019 году количество протоколов за нарушение обработки персональных данных выросло почти на 40%
В прошлом году за нарушение правил обработки персональных данных Роскомнадзор составил почти на 40% больше протоколов, сумма назначенных штрафов по которым выросла более, чем в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом, сообщил и.о. замруководителя Роскомнадзора Юрий... читать дальше
.28 января 2020 года 12:15
Экспорт часов из Швейцарии в декабре 2019 года вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 1,726 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в ноябре показатель снизился на 3,5%. Экспорт наручных часов... читать дальше
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