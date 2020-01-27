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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,5722 руб.
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27 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,5722 руб.
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27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5722 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,1875 руб., максимальный - 63,06 руб. К этому времени было заключено 49126 сделок. Объем торгов составил 223893,73 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,0075 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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27 января 2020 года 20:01
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 61,04 пункта (1,94%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3085,16 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.27 января 2020 года 19:45
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.27 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,5722 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5722 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.27 января 2020 года 19:15
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.27 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9611 руб. Минимальный курс юаня составил 8,93 руб., максимальный - 9,0359... читать дальше
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.27 января 2020 года 18:42
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.27 января 2020 года 18:38
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.27 января 2020 года 18:34
Доллар США на "Московской бирже" во второй половине дня в понедельник поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря, евро торгуется вблизи 69,5 руб. впервые с 6 января. Курс доллара США составил 63,015 руб. в 18:17 мск, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше
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.27 января 2020 года 18:18
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.27 января 2020 года 18:10
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