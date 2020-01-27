Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,8705 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8705 руб.

Минимальный курс евро составил 68,5975 руб., максимальный - 69,05 руб. Было заключено 5259 сделок. Объем торгов составил 19574,37 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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