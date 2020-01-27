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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 68,7775 руб.
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Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
Хуснуллин: строительная отрасль должна стать драйвером развития российской экономики
Строительная отрасль должна сделать рывок в своем развитии и стать драйвером экономики, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Я считаю, что проекты и программы, начатые ранее в Москве, возможно масштабировать на всю страну. Сегодня...
 
Россияне стали меньше общаться по телефону
В январе-сентябре 2019 года общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ составила 335,5 млрд минут, следует из статистических материалов Минкомсвязи, с которыми ознакомились "Известия". Имеются в виду коммутируемые соединения, то...
 
Граждан избавят от потерь при неправомерных переводах пенсионных накоплений
Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направила в ЦБ письмо с предложением изменить правила восстановления прав граждан, которые стали жертвой неправомерных переводов (в случае подделки заявления) из одного фонда в другой, пишет "Коммерсант"., который...
 
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27 января 2020 года 12:19

ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 68,7775 руб.

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27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 68,7775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,51 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
27 января 2020 года 20:01
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 27 января снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 61,04 пункта (1,94%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3085,16 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на...    читать дальше
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27 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 января снизилась на 1,88% и составила 49906,792 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49906,792 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 956,445 млрд руб., или на...
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27 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,5722 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5722 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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27 января 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,9406 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7021 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9406 руб.

Минимальный курс евро составил 68,565 руб.,...    читать дальше
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27 января 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9611 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9611 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,93 руб., максимальный - 9,0359...    читать дальше
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27 января 2020 года 19:02
Индекс "МосБиржи" упал на 2%, РТС рухнул на 3,6%
Рынок акций РФ завершил торги значительным снижением индексов на фоне негатива на внешних площадках.

В понедельник снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2%), "минусовала" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряли 2,2-2,3%), фондовые индексы США...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:51
"Социальный контракт" позволит получить обучение, работу и даже гранты на индивидуальное предпринимательство - Голикова
С 2021 года программа "Социальный контракт" будет распространена во всех регионах, на нее будет дополнительно выделено 22 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Высшего совета партии "Единая Россия" в понедельник.

Она напомнила, что в...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:42
Китайский вирус давит на рынок нефти - цена Brent снизилась до уровня $59,43 за баррель
Цены на нефть снижаются более чем на 2% в ходе торгов в понедельник, при этом в определенный момент сессии котировки опустились до минимума более чем за три месяца на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:38
На опасениях нового коронавируса золото подорожало до максимума за 6 лет
Цена золота в понедельник взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Это снизило аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:34
Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря
Доллар США на "Московской бирже" во второй половине дня в понедельник поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря, евро торгуется вблизи 69,5 руб. впервые с 6 января.

Курс доллара США составил 63,015 руб. в 18:17 мск, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:32
Авиакомпании РФ за год увеличили перевозки на 10,3%
Авиакомпании РФ увеличили перевозки в 2019 году на 10,3% относительно показателя 2018 г., до 128,1 млн пассажиров, следует из уточненных данных Росавиации, опубликованных в понедельник (оперативные от 15 января указывали на рост в 10,2%).

Это незначительно превышает...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:26
В декабре продажи новостроек в США снизились на 0,4%, ожидался рост
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 694 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Показатель стал минимальным за пять месяцев.

Согласно пересмотренным...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:18
FCA в преддверии слияния с PSA сталкивается с падением продаж и прибыли
Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) сталкивается с сокращением продаж в мире и, в частности, в Северной Америке, на которую приходится 90% прибыль компании, в преддверии слияния с французской PSA Group, пишет газета The Wall...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:10
Более 75 млрд руб. выделено на доплаты классным руководителям
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на дополнительные выплаты классным руководителям в школах направят 76,3 млрд рублей.

"Годовой объём средств, который мы планируем направить на эти цели - это 76,3 млрд рублей", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:03
Фондовые индексы США падают на 1,4-1,7% в начале торгов
Американские фондовые индексы начали торги в понедельник резким снижением на фоне усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:56 МСК снизилось на...    читать дальше
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27 января 2020 года 18:00
На получение пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет могут претендовать 2,4 млн граждан - Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет для тех семей, кто получает меньше прожиточного минимума на члена семьи, смогут претендовать 2,4 млн граждан.

"Должны быть пересмотрены нормативные документы, которые устанавливают...    читать дальше
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