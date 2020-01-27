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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2526,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1785,87 млрд руб.
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27 января 2020 года 09:41
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2526,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1785,87 млрд руб.
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27 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 2526,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2661,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2471,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 января составили 1785,87 млрд руб. против 1777,41998 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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