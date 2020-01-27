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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
Хуснуллин: строительная отрасль должна стать драйвером развития российской экономики
Строительная отрасль должна сделать рывок в своем развитии и стать драйвером экономики, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Я считаю, что проекты и программы, начатые ранее в Москве, возможно масштабировать на всю страну. Сегодня...
 
Россияне стали меньше общаться по телефону
В январе-сентябре 2019 года общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ составила 335,5 млрд минут, следует из статистических материалов Минкомсвязи, с которыми ознакомились "Известия". Имеются в виду коммутируемые соединения, то...
 
Граждан избавят от потерь при неправомерных переводах пенсионных накоплений
Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направила в ЦБ письмо с предложением изменить правила восстановления прав граждан, которые стали жертвой неправомерных переводов (в случае подделки заявления) из одного фонда в другой, пишет "Коммерсант"., который...
 
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27 января 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Декабрь 2019
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Январь 2020
18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Декабрь 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
27 января 2020 года 11:00
Мировые цены на медь, желруду и сельхозпродукцию падают на опасениях из-за коронавируса
Цены на медь и железную руду падают из-за опасений, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост.

Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. К 7:57 мск она опустилась на 1,5% - до...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:52
Россия в 2019 году увеличила производство продукции аквакультуры на 3,9%
В прошлом году рыбоводные хозяйства РФ произвели 248 тыс. тонн продукции, включая посадочный материал, что на 3,9% больше, чем в 2018 году, сообщает Минсельхоз.

Наибольший прирост зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, где объем производства продукции...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 62,2494 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,2494...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:43
Почти треть россиян опасаются, что искусственный интеллект оставит их без работы - опрос
Большинство сограждан - 68%- не испытывают опасений относительно того, что в будущем в их профессиональной деятельности ряд задач будет решаться не человеком, а искусственным интеллектом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Максимальная доля респондентов, не...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:34
США вводят пошлины на импорт отдельных видов стальной и алюминиевой продукции
Президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на импорт некоторых видов стальной и алюминиевой продукции, включая гвозди, скобы, электропровода, а также компоненты, используемые в производстве автомобилей и тракторов.

Так, алюминиевая продукция будет обложена...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:26
В РСТ считают, что вспышка коронавируса в КНР серьезно повлияет на туротрасль в России и мире
Вспышка коронавируса в китайском Ухане может серьезно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка и российскую туротрасль, так как в мире на долю путешественников из КНР приходится 11% международных прибытий, а в РФ - 18%, считает глава Российского союза туриндустрии...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом
Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,3228 руб....    читать дальше
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27 января 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 27 января снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,19 пункта (1,309%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3105,01 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 27,66 пункта (1,729%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 62,3228 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,3228...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:13
ЦБ РФ 23 января купил валюту для Минфина на 21,05 млрд рублей
ЦБ РФ 23 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 21,05 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует приобрести валюту на 309,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 18,2...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 135,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 января по данным на начало операционного дня выросло до 135,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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27 января 2020 года 10:05
Российский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Торги в понедельник российский рынок акций начал резким падением индексов вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью на фоне ускорения темпов распространения опасного коронавируса в КНР.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились до...    читать дальше
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27 января 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 61,34/63,17 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,34/63,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
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27 января 2020 года 09:56
Moody's присвоило "Международному банку экономического сотрудничества" рейтинг "Baa3"
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "Международному банку экономического сотрудничества" (МБЭС) на уровне "Baa3". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Среди основных факторов, оказывающих влияние на рейтинг МБЭС,...    читать дальше
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27 января 2020 года 09:47
Японская нацвалюта дорожает, китайский юань упал до минимума с начала года
В ходе сегодняшних азиатских торгов иена дорожает относительно доллара и евро в условиях повышенного спроса на активы "тихой гавани" в связи с опасениями по поводу вызывающего пневмонию нового типа коронавируса, который был выявлен в Китае.

Курс офшорного юаня, операции...    читать дальше
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27 января 2020 года 09:41
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2526,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1785,87 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 2526,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,5 млрд руб.

На...    читать дальше
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