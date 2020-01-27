27 января 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2020
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2019
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27 января 2020 года 11:00
Цены на медь и железную руду падают из-за опасений, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост.
Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. К 7:57 мск она опустилась на 1,5% - до... читать дальше
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27 января 2020 года 10:52
В прошлом году рыбоводные хозяйства РФ произвели 248 тыс. тонн продукции, включая посадочный материал, что на 3,9% больше, чем в 2018 году, сообщает Минсельхоз.
Наибольший прирост зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, где объем производства продукции... читать дальше
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27 января 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,2494... читать дальше
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27 января 2020 года 10:43
Большинство сограждан - 68%- не испытывают опасений относительно того, что в будущем в их профессиональной деятельности ряд задач будет решаться не человеком, а искусственным интеллектом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Максимальная доля респондентов, не... читать дальше
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27 января 2020 года 10:34
Президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на импорт некоторых видов стальной и алюминиевой продукции, включая гвозди, скобы, электропровода, а также компоненты, используемые в производстве автомобилей и тракторов.
Так, алюминиевая продукция будет обложена... читать дальше
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27 января 2020 года 10:26
Вспышка коронавируса в китайском Ухане может серьезно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка и российскую туротрасль, так как в мире на долю путешественников из КНР приходится 11% международных прибытий, а в РФ - 18%, считает глава Российского союза туриндустрии... читать дальше
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27 января 2020 года 10:20
Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,3228 руб.... читать дальше
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27 января 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,19 пункта (1,309%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3105,01 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 27,66 пункта (1,729%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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27 января 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,3228... читать дальше
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27 января 2020 года 10:13
ЦБ РФ 23 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 21,05 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 15 января по 6 февраля планирует приобрести валюту на 309,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 18,2... читать дальше
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27 января 2020 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 января по данным на начало операционного дня выросло до 135,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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27 января 2020 года 10:05
Торги в понедельник российский рынок акций начал резким падением индексов вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью на фоне ускорения темпов распространения опасного коронавируса в КНР.
Американские фондовые индексы в пятницу снизились до... читать дальше
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27 января 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,34/63,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
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27 января 2020 года 09:56
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "Международному банку экономического сотрудничества" (МБЭС) на уровне "Baa3". Прогноз рейтинга - "стабильный".
Среди основных факторов, оказывающих влияние на рейтинг МБЭС,... читать дальше
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27 января 2020 года 09:47
В ходе сегодняшних азиатских торгов иена дорожает относительно доллара и евро в условиях повышенного спроса на активы "тихой гавани" в связи с опасениями по поводу вызывающего пневмонию нового типа коронавируса, который был выявлен в Китае.
Курс офшорного юаня, операции... читать дальше
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27 января 2020 года 09:41
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 2526,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,5 млрд руб.
На... читать дальше
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