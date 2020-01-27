ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,2924 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 25 января, составляет 68,2924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,32 коп.

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Цены на медь и железную руду падают из-за опасений, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост. Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. К 7:57 мск она опустилась на 1,5% - до... Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. К 7:57 мск она опустилась на 1,5% - до... читать дальше

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В прошлом году рыбоводные хозяйства РФ произвели 248 тыс. тонн продукции, включая посадочный материал, что на 3,9% больше, чем в 2018 году, сообщает Минсельхоз. Наибольший прирост зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, где объем производства продукции... Наибольший прирост зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, где объем производства продукции... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,2494... читать дальше

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Большинство сограждан - 68%- не испытывают опасений относительно того, что в будущем в их профессиональной деятельности ряд задач будет решаться не человеком, а искусственным интеллектом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Максимальная доля респондентов, не... Максимальная доля респондентов, не... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на импорт некоторых видов стальной и алюминиевой продукции, включая гвозди, скобы, электропровода, а также компоненты, используемые в производстве автомобилей и тракторов. Так, алюминиевая продукция будет обложена... Так, алюминиевая продукция будет обложена... читать дальше

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Вспышка коронавируса в китайском Ухане может серьезно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка и российскую туротрасль, так как в мире на долю путешественников из КНР приходится 11% международных прибытий, а в РФ - 18%, считает глава Российского союза туриндустрии... читать дальше

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Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,3228 руб.... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,3228 руб.... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,19 пункта (1,309%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3105,01 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 27,66 пункта (1,729%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 27,66 пункта (1,729%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,3228... читать дальше

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ЦБ РФ 23 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 21,05 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 15 января по 6 февраля планирует приобрести валюту на 309,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 18,2... Минфин с 15 января по 6 февраля планирует приобрести валюту на 309,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 18,2... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 января по данным на начало операционного дня выросло до 135,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Торги в понедельник российский рынок акций начал резким падением индексов вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью на фоне ускорения темпов распространения опасного коронавируса в КНР. Американские фондовые индексы в пятницу снизились до... Американские фондовые индексы в пятницу снизились до... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,34/63,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "Международному банку экономического сотрудничества" (МБЭС) на уровне "Baa3". Прогноз рейтинга - "стабильный". Среди основных факторов, оказывающих влияние на рейтинг МБЭС,... Среди основных факторов, оказывающих влияние на рейтинг МБЭС,... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов иена дорожает относительно доллара и евро в условиях повышенного спроса на активы "тихой гавани" в связи с опасениями по поводу вызывающего пневмонию нового типа коронавируса, который был выявлен в Китае. Курс офшорного юаня, операции... Курс офшорного юаня, операции... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 2526,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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