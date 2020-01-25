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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
В Давосе обсудили постепенное возвращение России в Европу
В "Русском доме" Росконгресса в Давосе состоялось очередное закрытое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Одна из основных обсуждавшихся тем - необходимость новой активизации сотрудничества России с ЕС, пишет...
 
Новый вариант налога для накоплений в ГПП минимизирует потери
Плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас. Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы,...
 
Всегда ли стоит доверять мультивалютным картам
Банки постоянно модернизируют линейки платежных карт. В частности, создают продукты, отвечающие запросам определенных категорий клиентов. В последнее время все больше банков предлагает клиентам мультивалютные карты. Это позволяет людям, которые...
 
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25 января 2020 года 17:52
Goldman Sachs откажется от IPO компаний, в советах директоров которых нет женщин
С 1 июля американский банк Goldman Sachs, выступающий в роли андеррайтера во время многих IPO, больше не будет помогать в размещении на бирже компаниям, в советах директоров которых нет по крайней мере одного представителя тех или иных меньшинств. Об этом в четверг заявил...    читать дальше
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25 января 2020 года 17:28
В России будет разработана система защиты рынка минеральной и питьевой воды от контрафакта
Совет Федерации проконтролирует совершенствование законодательства по защите рынка минеральной и питьевой воды в РФ от контрафакта, сообщил первый зампредседателя комитета верхней палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в ходе поездки в...    читать дальше
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25 января 2020 года 16:34
Путин поручил сократить сроки возможного использования маткапитала в целях ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательные поправки, сокращающие сроки возможного использования материнского капитала в целях ипотеки. "Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения...    читать дальше
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25 января 2020 года 15:41
ЕЦБ: самыми привлекательными для фальшивомонетчиков остаются банкноты 20 и 50 евро
Банкноты евро продолжают оставаться надежным средством платежа, сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ), публикуя в пятницу данные исследования за вторую половину прошлого года.

За этот период из обращения были изъяты 308 000 поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по...    читать дальше
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25 января 2020 года 14:45
Хуснуллин: строительная отрасль должна стать драйвером развития российской экономики
Строительная отрасль должна сделать рывок в своем развитии и стать драйвером экономики, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Я считаю, что проекты и программы, начатые ранее в Москве, возможно масштабировать на всю страну. Сегодня строительная отрасль обеспечивает 17%...    читать дальше
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25 января 2020 года 13:59
ABN Amro повысил прогноз по цене на палладий в 2020 год
Банк ABN Amro повысил прогноз по ценам на палладий в 2020 году на 27%, до $1968 за унцию, отражая произошедший рост цен, но отметил уязвимость перспектив этого драгметалла в зависимости от успеха отрасли электромобилей.

ABN Amro ожидает среднюю цену на палладий на...    читать дальше
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25 января 2020 года 12:56
S&P снизило рейтинг "Эталон ЛенСпецСМУ" до "В"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings снизило рейтинг АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (структура девелопера Etalon Group) до "В" с "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "негативный".

При этом рейтинг выведен из списка "на...    читать дальше
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25 января 2020 года 12:19
Президент Белоруссии одобрил изменение межправсоглашения с РФ о формировании цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство на подписание протокола о поправке к межправительственному соглашению с РФ от 2011 года об условиях поставки природного газа и его транзита по территории республики. Текст подписанного 23 января указа опубликован...    читать дальше
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25 января 2020 года 11:53
Роспотребнадзор назвал основание для возврата туристам в Китай уплаченных денег
Роспотребнадзор выступил со специальным обращением об угрозе безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо находящихся на территории Китайской Народной Республики (КНР).

"Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте)...    читать дальше
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25 января 2020 года 11:53
Недельное падение цены меди превысило 4%, никеля - 6%
Недельное падение цены меди превысило 4% и стало максимальным с июля 2018 года, сообщило агентство Bloomberg. Негативную реакцию рынка вызвали растущие опасения, что распространение коронавируса нового типа в Китае приведет к сокращению спроса на сырье, а также к замедлению...    читать дальше
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25 января 2020 года 11:29
Владислав Сурков оставил госслужбу
Помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу, сообщил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы", - сказал Чеснаков. По его словам, через...
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25 января 2020 года 11:02
Россия изучит возможность присоединения к альянсу ЕС и 16-ти стран по вопросу урегулирования торговых споров
Россия изучит возможность присоединения к договоренностям Европейского союза и группы из 16 государств, входящих в ВТО, для разрешения возникающих между ними торговых споров с использованием апелляционного механизма Всемирной торговой организации, сказал журналистам замглавы...    читать дальше
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25 января 2020 года 10:41
В Минэкономразвития считают, что введение квоты на экспорт зерна из РФ будет зависеть от анализа ее влияния на внутренний рынок
В Минэкономразвития считают, что введение квоты на экспорт зерна из РФ в январе-июне этого года будет зависеть от анализа ее влияния на внутренний рынок. Но ведомство пока не получило соответствующих предложений Минсельхоза.

"Надо смотреть на эффект на внутренний рынок...    читать дальше
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25 января 2020 года 10:22
S&P ухудшило прогноз рейтинга "Лидер-Инвеста"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз рейтингов АО "Лидер-Инвест" на "негативный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента подтверждены на уровне...    читать дальше
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25 января 2020 года 10:07
Джонсон подписал соглашение о Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон в пятницу объявил, что подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. "Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдя демократический мандат народа Британии", - написал...    читать дальше
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25 января 2020 года 09:53
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм вчера рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

"Российским туроператорам и турагентам - приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг...    читать дальше
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