С 1 июля американский банк Goldman Sachs, выступающий в роли андеррайтера во время многих IPO, больше не будет помогать в размещении на бирже компаниям, в советах директоров которых нет по крайней мере одного представителя тех или иных меньшинств. Об этом в четверг заявил... читать дальше

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Совет Федерации проконтролирует совершенствование законодательства по защите рынка минеральной и питьевой воды в РФ от контрафакта, сообщил первый зампредседателя комитета верхней палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в ходе поездки в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательные поправки, сокращающие сроки возможного использования материнского капитала в целях ипотеки. "Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения... читать дальше

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Банкноты евро продолжают оставаться надежным средством платежа, сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ), публикуя в пятницу данные исследования за вторую половину прошлого года. За этот период из обращения были изъяты 308 000 поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по... За этот период из обращения были изъяты 308 000 поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по... читать дальше

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Строительная отрасль должна сделать рывок в своем развитии и стать драйвером экономики, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Я считаю, что проекты и программы, начатые ранее в Москве, возможно масштабировать на всю страну. Сегодня строительная отрасль обеспечивает 17%... читать дальше

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Банк ABN Amro повысил прогноз по ценам на палладий в 2020 году на 27%, до $1968 за унцию, отражая произошедший рост цен, но отметил уязвимость перспектив этого драгметалла в зависимости от успеха отрасли электромобилей. ABN Amro ожидает среднюю цену на палладий на... ABN Amro ожидает среднюю цену на палладий на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings снизило рейтинг АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (структура девелопера Etalon Group) до "В" с "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "негативный". При этом рейтинг выведен из списка "на... При этом рейтинг выведен из списка "на... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство на подписание протокола о поправке к межправительственному соглашению с РФ от 2011 года об условиях поставки природного газа и его транзита по территории республики. Текст подписанного 23 января указа опубликован... читать дальше

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Роспотребнадзор выступил со специальным обращением об угрозе безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо находящихся на территории Китайской Народной Республики (КНР). "Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте)... "Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте)... читать дальше

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Недельное падение цены меди превысило 4% и стало максимальным с июля 2018 года, сообщило агентство Bloomberg. Негативную реакцию рынка вызвали растущие опасения, что распространение коронавируса нового типа в Китае приведет к сокращению спроса на сырье, а также к замедлению... читать дальше

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Помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу, сообщил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы", - сказал Чеснаков. По его словам, через...

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Россия изучит возможность присоединения к договоренностям Европейского союза и группы из 16 государств, входящих в ВТО, для разрешения возникающих между ними торговых споров с использованием апелляционного механизма Всемирной торговой организации, сказал журналистам замглавы... читать дальше

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В Минэкономразвития считают, что введение квоты на экспорт зерна из РФ в январе-июне этого года будет зависеть от анализа ее влияния на внутренний рынок. Но ведомство пока не получило соответствующих предложений Минсельхоза. "Надо смотреть на эффект на внутренний рынок... "Надо смотреть на эффект на внутренний рынок... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз рейтингов АО "Лидер-Инвест" на "негативный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента подтверждены на уровне... читать дальше

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Британский премьер-министр Борис Джонсон в пятницу объявил, что подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. "Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдя демократический мандат народа Британии", - написал... читать дальше

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Ростуризм вчера рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. "Российским туроператорам и турагентам - приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг... "Российским туроператорам и турагентам - приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг... читать дальше

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