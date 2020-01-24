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24 января 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5 пункта (0,159%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3146,2 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше
.24 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 января выросла на 0,06% и составила 50863,237 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50863,237 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,367 млрд руб., или на...
.24 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,8016 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8016 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.24 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2135 руб. Минимальный курс евро составил 68,1125 руб.,... читать дальше
.24 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9239 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9057 руб., максимальный - 8,9435... читать дальше
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ПАО "ФСК ЕЭС" приобрело в рамках оферты 9 млн 506,275 тыс. облигаций 24-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 95,06%... читать дальше
.24 января 2020 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом. В пятницу Азия завершила торги на позитиве на фоне ослабления опасений по поводу эпидемии коронавируса в Китае после решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не объявлять чрезвычайную ситуацию (японский Nikkei... читать дальше
.24 января 2020 года 18:45
Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 48 рублей на акцию по результатам 3-го квартала
Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 48 рублей на акцию (16 рублей на GDR) по результатам 3-го квартала, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 6,2 млрд рублей, что соответствует 172% свободного денежного потока или 53% скорректированной чистой... читать дальше
.24 января 2020 года 18:37
Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил сегодня о назначении главы будущей делегации ЕС в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Им назначен 63-летний португальский дипломат Жуан Вале ди... читать дальше
.24 января 2020 года 18:29
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим... читать дальше
.24 января 2020 года 18:28
Цена родия выросла с начала года на 65%, до $9985 за унцию, а с января 2019 года взлетела примерно в четыре раза, свидетельствуют данные британской Johnson Matthey Plc, крупнейшего в мире дистрибьютора металлов платиновой группы. Как отмечает газета The Wall Street... читать дальше
.24 января 2020 года 18:17
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу на фоне позитивной отчетности ряда крупнейших компаний США, которая нивелировала опасения по поводу распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Согласно последним данным, число... читать дальше
.24 января 2020 года 18:12
Ставки ипотечного кредитования в США за неделю упали до минимума за три месяца, сообщает Washington Post. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 3,60% по сравнению с 3,65% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной ипотечной... читать дальше
.24 января 2020 года 18:05
Британская организация, отвечающая за рынок палладия, предупредила своих участников о дефиците драгметалла на рынке, призвав их "иметь это в виду" при проведении сделок. Цена палладия выросла на 80% за последний год, превысив стоимость золота, и в настоящее время палладий... читать дальше
.24 января 2020 года 18:01
В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.24 января 2020 года 18:01
В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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