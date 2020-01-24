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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 января 2020 года 18:01

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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24 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
27.01.2020 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Декабрь 2019
27.01.2020 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Январь 2020
27.01.2020 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Декабрь 2019
28.01.2020 10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Январь 2020
28.01.2020 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Декабрь 2019
28.01.2020 17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Ноябрь 2019
28.01.2020 18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Январь 2020
29.01.2020 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Январь 2020
29.01.2020 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Декабрь 2019
29.01.2020 12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Январь 2020
29.01.2020 13:00 Изменение цен производителей в Италии Декабрь 2019
29.01.2020 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Декабрь 2019
29.01.2020 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 18 по 24 января
29.01.2020 22:00 Процентная ставка ФРС Январь 2020
30.01.2020 11:55 Данные о безработице в Германии Январь 2020
30.01.2020 12:00 Данные о безработице в Италии Декабрь 2019
30.01.2020 13:00 Данные по безработице в еврозоне Декабрь 2019
30.01.2020 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Январь 2020
30.01.2020 15:00 Процентная ставка Банка Англии Январь 2020
30.01.2020 16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Январь 2020
30.01.2020 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 19 по 25 января
30.01.2020 16:30 Предварительная оценка ВВП США IV квартал 2019
30.01.2020 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 12 по 18 января
31.01.2020 09:30 Предварительная оценка ВВП Франции IV квартал 2019
31.01.2020 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Декабрь 2019
31.01.2020 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Январь 2020
31.01.2020 10:45 Цены производителей во Франции Декабрь 2019
31.01.2020 12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Декабрь 2019
31.01.2020 13:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2019
31.01.2020 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Январь 2020
31.01.2020 16:30 Изменение расходов и доходов населения США Декабрь 2019
31.01.2020 16:30 Месячное изменение ВВП Канады Ноябрь 2019
31.01.2020 16:30 Цены производителей в Канаде Декабрь 2019
31.01.2020 17:45 Индекс производственной активности Чикаго Январь 2020
31.01.2020 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Январь 2020

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Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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