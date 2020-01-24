24 января 2020 года 18:01
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.01.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2019
|27.01.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2020
|27.01.2020
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2019
|28.01.2020
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2020
|28.01.2020
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2019
|28.01.2020
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2019
|28.01.2020
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2020
|29.01.2020
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2020
|29.01.2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2019
|29.01.2020
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2020
|29.01.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2019
|29.01.2020
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2019
|29.01.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 января
|29.01.2020
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Январь 2020
|30.01.2020
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2020
|30.01.2020
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2019
|30.01.2020
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2019
|30.01.2020
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2020
|30.01.2020
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Январь 2020
|30.01.2020
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2020
|30.01.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 января
|30.01.2020
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2019
|30.01.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 января
|31.01.2020
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2019
|31.01.2020
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2019
|31.01.2020
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2020
|31.01.2020
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2019
|31.01.2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2019
|31.01.2020
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2019
|31.01.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2020
|31.01.2020
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2019
|31.01.2020
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2019
|31.01.2020
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2019
|31.01.2020
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2020
|31.01.2020
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2020
Это автоматическое сообщение.
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Период
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