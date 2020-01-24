Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5 пункта (0,159%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3146,2 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50863,237 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,367 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8016 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2135 руб. Минимальный курс евро составил 68,1125 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,1125 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9239 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9057 руб., максимальный - 8,9435... Минимальный курс юаня составил 8,9057 руб., максимальный - 8,9435... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" приобрело в рамках оферты 9 млн 506,275 тыс. облигаций 24-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 95,06%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 95,06%... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом. В пятницу Азия завершила торги на позитиве на фоне ослабления опасений по поводу эпидемии коронавируса в Китае после решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не объявлять чрезвычайную ситуацию (японский Nikkei... В пятницу Азия завершила торги на позитиве на фоне ослабления опасений по поводу эпидемии коронавируса в Китае после решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не объявлять чрезвычайную ситуацию (японский Nikkei... читать дальше

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Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 48 рублей на акцию (16 рублей на GDR) по результатам 3-го квартала, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 6,2 млрд рублей, что соответствует 172% свободного денежного потока или 53% скорректированной чистой... читать дальше

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Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил сегодня о назначении главы будущей делегации ЕС в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Им назначен 63-летний португальский дипломат Жуан Вале ди... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим... Эмиссия является старшим... читать дальше

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Цена родия выросла с начала года на 65%, до $9985 за унцию, а с января 2019 года взлетела примерно в четыре раза, свидетельствуют данные британской Johnson Matthey Plc, крупнейшего в мире дистрибьютора металлов платиновой группы. Как отмечает газета The Wall Street... Как отмечает газета The Wall Street... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу на фоне позитивной отчетности ряда крупнейших компаний США, которая нивелировала опасения по поводу распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Согласно последним данным, число... Согласно последним данным, число... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США за неделю упали до минимума за три месяца, сообщает Washington Post. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 3,60% по сравнению с 3,65% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной ипотечной... читать дальше

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Британская организация, отвечающая за рынок палладия, предупредила своих участников о дефиците драгметалла на рынке, призвав их "иметь это в виду" при проведении сделок. Цена палладия выросла на 80% за последний год, превысив стоимость золота, и в настоящее время палладий... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.01 по 02.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 по 31 января ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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