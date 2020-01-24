Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,2193 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2193 руб.

Минимальный курс евро составил 68,0925 руб., максимальный - 68,355 руб. Было заключено 6116 сделок. Объем торгов составил 28806,43 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,135 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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