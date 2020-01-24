.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 126,7 млрд руб.
.
24 января 2020 года 10:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 126,7 млрд руб.
|0
24 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 января по данным на начало операционного дня снизилось до 126,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 130,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 января 2020 года 15:30
В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $7,04 млн
В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $7,04 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.24 января 2020 года 15:30
В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 235,91 млн руб.
В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 235,91 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.24 января 2020 года 15:30
В субботу, 25 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53260,81 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.24 января 2020 года 15:28
Чистая прибыль ПАО "Россети" по МСФО в 2019 г. составила 125 млрд руб., сообщил гендиректор компании Павел Ливинский президенту РФ Владимиру Путину, следует из стенограммы на сайте Кремля. "По прибыли - 125 млрд (руб.), это на уровне 2018 года. Выручка, показатель... читать дальше
.24 января 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2193 руб. Минимальный курс евро составил 68,0925 руб., максимальный -... читать дальше
.24 января 2020 года 15:09
Министерство финансов КНР выделило 1 млрд юаней ($145 млн) в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа. Это очередная мера Китая по контролю за распространением пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа". В середине... читать дальше
.24 января 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3103,42 (+8,09) руб./грамм; на серебро - 34,97 (-0,42) руб./грамм; на платину - 1994,96 (-4,79) руб./грамм; на палладий - 4894,02 (-43,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.24 января 2020 года 15:02
Число туристов, посетивших ЕС в 2019 году, выросло на 2,4% и составило 3,221 млрд человек, свидетельствуют данные Евростата. Подсчет ведется на основе данных гостиничных заведений (двадцать и более спальных мест), а число туристов определяется по количеству ночей, проведенных... читать дальше
.24 января 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,65 пункта (0,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3145,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3165,86 (+0,79%) пункта,... читать дальше
.24 января 2020 года 14:43
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно выросли в пятницу после резкого падения днем ранее. При этом рынки акций Китая и Южной Кореи были закрыты в преддверии Нового года по Лунному календарю. Японский фондовый индекс Nikkei 225... читать дальше
.24 января 2020 года 14:35
Перспективы развития мировой экономики всего за несколько месяцев серьезно улучшились, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Мы в лучшем положении в январе 2020 года, чем мы были в октябре 2019 года, когда проходила годовая встреча МВФ", -... читать дальше
.24 января 2020 года 14:27
В 2019 году в Москве были зарегистрированы 73 тысячи индивидуальных предпринимателей - на 3,8% больше, чем в 2018 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Общее число действующих в Москве ИП на... читать дальше
.24 января 2020 года 14:20
Цены на нефть, демонстрировавшие с утра рост, днем перешли к снижению. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск составила $61,75 за баррель, что на $0,29 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI... читать дальше
.24 января 2020 года 14:11
Европейский союз и группа из 16 государств, среди которых Китай и Бразилия, формируют альянс для разрешения возникающих между ними торговых споров с использованием апелляционного механизма Всемирной торговой организации (ВТО), пишет агентство Bloomberg. "Мы будем работать над... читать дальше
.24 января 2020 года 14:03
Если крупнейшие производители эмиссий не сократят объемы выбросов парниковых газов, мы обречены. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По его словам, многие развивающиеся страны и... читать дальше
.24 января 2020 года 13:55
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 68,2924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,32 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.