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В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $7,04 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В субботу, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 235,91 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В субботу, 25 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 53260,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети" по МСФО в 2019 г. составила 125 млрд руб., сообщил гендиректор компании Павел Ливинский президенту РФ Владимиру Путину, следует из стенограммы на сайте Кремля. "По прибыли - 125 млрд (руб.), это на уровне 2018 года. Выручка, показатель... "По прибыли - 125 млрд (руб.), это на уровне 2018 года. Выручка, показатель... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2193 руб. Минимальный курс евро составил 68,0925 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 68,0925 руб., максимальный -... читать дальше

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Министерство финансов КНР выделило 1 млрд юаней ($145 млн) в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа. Это очередная мера Китая по контролю за распространением пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа". В середине... В середине... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3103,42 (+8,09) руб./грамм; на серебро - 34,97 (-0,42) руб./грамм; на платину - 1994,96 (-4,79) руб./грамм; на палладий - 4894,02 (-43,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Число туристов, посетивших ЕС в 2019 году, выросло на 2,4% и составило 3,221 млрд человек, свидетельствуют данные Евростата. Подсчет ведется на основе данных гостиничных заведений (двадцать и более спальных мест), а число туристов определяется по количеству ночей, проведенных... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,65 пункта (0,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3145,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3165,86 (+0,79%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно выросли в пятницу после резкого падения днем ранее. При этом рынки акций Китая и Южной Кореи были закрыты в преддверии Нового года по Лунному календарю. При этом рынки акций Китая и Южной Кореи были закрыты в преддверии Нового года по Лунному календарю. Японский фондовый индекс Nikkei 225... Японский фондовый индекс Nikkei 225... читать дальше

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Перспективы развития мировой экономики всего за несколько месяцев серьезно улучшились, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Мы в лучшем положении в январе 2020 года, чем мы были в октябре 2019 года, когда проходила годовая встреча МВФ", -... "Мы в лучшем положении в январе 2020 года, чем мы были в октябре 2019 года, когда проходила годовая встреча МВФ", -... читать дальше

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В 2019 году в Москве были зарегистрированы 73 тысячи индивидуальных предпринимателей - на 3,8% больше, чем в 2018 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Общее число действующих в Москве ИП на... "Общее число действующих в Москве ИП на... читать дальше

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Цены на нефть, демонстрировавшие с утра рост, днем перешли к снижению. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск составила $61,75 за баррель, что на $0,29 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск составила $61,75 за баррель, что на $0,29 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI... Фьючерс на WTI... читать дальше

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Европейский союз и группа из 16 государств, среди которых Китай и Бразилия, формируют альянс для разрешения возникающих между ними торговых споров с использованием апелляционного механизма Всемирной торговой организации (ВТО), пишет агентство Bloomberg. "Мы будем работать над... читать дальше

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Если крупнейшие производители эмиссий не сократят объемы выбросов парниковых газов, мы обречены. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По его словам, многие развивающиеся страны и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 68,2924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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