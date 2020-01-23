Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,42 пункта (1,053%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3141,2 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50831,870 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 652,112 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9284 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9443 руб. Минимальный курс юаня составил 8,93 руб., максимальный - 8,9611... Минимальный курс юаня составил 8,93 руб., максимальный - 8,9611... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6212 руб. Минимальный курс евро составил 68,425 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,425 руб.,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 405 тыс. баррелей - до 428,106 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1745 тыс. баррелей и составили 260,032 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1745 тыс. баррелей и составили 260,032 млн баррелей,... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в минусе на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%, китайский Shanghai Composite упал... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%, китайский Shanghai Composite упал... читать дальше

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Россия в 2019 году снизила выпуск стального проката лишь на 0,1% - до 61,4 млн тонн, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстата). При этом в декабре 2019 года РФ нарастила выпуск проката на 5,4% по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2018 года... читать дальше

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Авиакомпания Americain Airlines Group Inc. намерена увеличить количество полетов и пассажиромест на 5% в 2020 году в связи с ростом спроса в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Это существенно выше прошлогоднего роста, который составил... Это существенно выше прошлогоднего роста, который составил... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценит то, каким образом монетарная политика помогала ему в выполнении его мандата, а также обсудит необходимость корректировки тех или иных элементов политики в рамках готовящегося пересмотра стратегии, говорится в пресс-релизе ЕЦБ. В... читать дальше

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Королева Великобритании Елизавета II подписала сегодня законопроект по Brexit, что окончательно придало ему статус британского закона, передает телеканал Sky news. Соответствующую информацию сообщил британским депутатам заместитель спикера палаты общин Найджел... читать дальше

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"ВЭБ-лизинг" установил ставку 13-14-го купонов облигаций серий USD-11 - USD-14 на уровне 2,44% годовых, говорится в сообщениях компании. Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних... Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних... читать дальше

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Рыболовная отрасль РФ в 2019 году не смогла удержать 5-миллионный рубеж вылова рыбы, достигнутый в 2018 году. Однако 2020 год начался с существенного роста показателей. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росрыболовства, в 2019 году выловлено около 4,92 млн тонн... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росрыболовства, в 2019 году выловлено около 4,92 млн тонн... читать дальше

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Фондовый рынок США падает на фоне усиления тревог о новом вирусе. Участники рынка также оценивают очередную порцию корпоративных отчетов и итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет MarketWatch. Беспокойство инвесторов по поводу распространения... Беспокойство инвесторов по поводу распространения... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" планирует провести 29 января сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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ООО "Офир" завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей, которое началось 16 декабря 2019 года, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. Облигации размещены по закрытой... Облигации размещены по закрытой... читать дальше

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