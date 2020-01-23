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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,9284 руб.
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23 января 2020 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,9284 руб.

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23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9284 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,83 руб., максимальный - 62,06 руб. К этому времени было заключено 23764 сделки. Объем торгов составил 117263,95 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,035 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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