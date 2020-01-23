Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,9166 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9166 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,825 руб., максимальный - 62,0525 руб. Было заключено 8514 сделок. Объем торгов составил 30822,1 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,935 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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