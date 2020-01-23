Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6238 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6238 руб.

Минимальный курс евро составил 68,5025 руб., максимальный - 68,7825 руб. Было заключено 4211 сделок. Объем торгов составил 15670,24 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,62 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.