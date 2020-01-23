ЦБ РФ установил курс евро с 24 января в размере 68,6856 руб.

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Производство электроэнергии в России в 2019 году составило 1118 млрд кВт.ч, что на 0,8% больше показателя 2018 года, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Атомные станции увеличили свою выработку на 2,2%, до 209 млрд кВт.ч , ТЭС - на 0,1%,...