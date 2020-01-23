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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2556,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1781,7 млрд руб.
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23 января 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2556,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1781,7 млрд руб.
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23 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 января составили по Российской Федерации 2556,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2375 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2908,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2704,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 января составили 1781,7 млрд руб. против 1623,37528 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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23 января 2020 года 16:54
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось... читать дальше
.23 января 2020 года 16:47
Производство электроэнергии в России в 2019 году составило 1118 млрд кВт.ч, что на 0,8% больше показателя 2018 года, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстата). Атомные станции увеличили свою выработку на 2,2%, до 209 млрд кВт.ч , ТЭС - на 0,1%,...
.23 января 2020 года 16:39
Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит покупать активы на сумму 20 млрд евро в месяц. "ЕЦБ продолжит покупать активы на сумму 20 млрд евро в месяц в рамках действующей программы, - говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания. - Совет управляющих ожидает, что выкуп активов... читать дальше
.23 января 2020 года 16:38
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-37 на 21 млрд 965,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.23 января 2020 года 16:18
Россия в 2019 году увеличила производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т.д.) на 5,7% - до 2,7 млн тонн, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом производство мяса и субпродуктов домашней птицы сократилось на 3,2% - до 4,6 млн... читать дальше
.23 января 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,65 пункта (0,367%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3170,41 (-0,13%) пункта,... читать дальше
.23 января 2020 года 16:09
Банк России предлагает ввести дифференцированное регулирование для системно значимых банков в зависимости от их размера и влияния на финансовую систему, подготовил поправки в закон, говорится в консультативном докладе, посвященном системно значимым кредитным организациям (СЗКО)... читать дальше
.23 января 2020 года 16:03
Международные резервы России на 17 января составили $558,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 10 января международные резервы равнялись $557,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,4 млрд, или на 0,3%. Как сообщает ЦБ РФ, резервы выросли в... читать дальше
.23 января 2020 года 16:02
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Решения... читать дальше
.23 января 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,29/62,62 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/62,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
.23 января 2020 года 16:00
За период с 13 по 19 января потребительские цены на бензин автомобильный не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). За первые 9 дней января цены выросли на 0,2%, за период с 10 по 13 января - не изменились. Стоимость 1 литра бензина... читать дальше
.23 января 2020 года 15:33
Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, еврозоны, Швейцарии и Швеции сформировали совместную группу для обсуждения возможности создания Центробанками собственных цифровых валют. В группу, созданную "для обмена опытом", также вошел Банк международных расчетов... читать дальше
.23 января 2020 года 15:30
В пятницу, 24 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73800,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.23 января 2020 года 15:30
В пятницу, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1495,87 млн руб.
В пятницу, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1495,87 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.23 января 2020 года 15:24
Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 82,641 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат машины Toyota марок Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4, а также Lexus - RX 200T, RX350, RX 450H. Речь идет о машинах, проданных с декабря... читать дальше
.23 января 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6238 руб. Минимальный курс евро составил 68,5025 руб., максимальный -... читать дальше
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