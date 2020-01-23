Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2556,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1781,7 млрд руб.

23 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 января составили по Российской Федерации 2556,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2375 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2908,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2704,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 января составили 1781,7 млрд руб. против 1623,37528 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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