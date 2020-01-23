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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
Из Гражданского кодекса может исчезнуть понятие МРОТ
Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут определение минимального размера оплаты труда (МРОТ), вместо него может появиться новое определение, например, финансовая единица, сообщают...
 
Выполнение задач из послания Путина потребует смены конструкции казны
Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны, пишут "Известия", ссылаясь на свой источник, близкий к правительству и знакомый с последними расчетами Минфина. Новый премьер...
 
К 2060 г. почти половина населения РФ - пенсионеры
Доля пожилых людей в мире растет, а молодых – сокращается. То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой, пишут "Ведомости", приводя данные из доклада экономистов Credit Suisse, которые были...
 
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23 января 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:45 Процентная ставка ЕЦБ Январь 2020
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 12 по 18 января
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 05 по 11 января
18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Декабрь 2019
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Январь 2020
19:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 11 по 17 января

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 января 2020 года 16:54
Заявки на пособие по безработице в США выросли за неделю на 6 тыс. при прогнозах роста на 10 тыс.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:47
Выработка электроэнергии в РФ в 2019 году выросла на 0,8% - Росстат
Производство электроэнергии в России в 2019 году составило 1118 млрд кВт.ч, что на 0,8% больше показателя 2018 года, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Атомные станции увеличили свою выработку на 2,2%, до 209 млрд кВт.ч , ТЭС - на 0,1%,...
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23 января 2020 года 16:39
ЕЦБ продолжит покупать активы на сумму 20 млрд евро в месяц
Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит покупать активы на сумму 20 млрд евро в месяц. "ЕЦБ продолжит покупать активы на сумму 20 млрд евро в месяц в рамках действующей программы, - говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания. - Совет управляющих ожидает, что выкуп активов...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:38
ВТБ разместил 43,9% выпуска однодневных бондов серии КС-2-37 на 22 млрд рублей
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-37 на 21 млрд 965,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:18
Производство мяса в России в 2019 году выросло на 5,7%, молока - снизилось на 1,7%
Россия в 2019 году увеличила производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т.д.) на 5,7% - до 2,7 млн тонн, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом производство мяса и субпродуктов домашней птицы сократилось на 3,2% - до 4,6 млн...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 23 января снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,65 пункта (0,367%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3170,41 (-0,13%) пункта,...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:09
ЦБ РФ хочет сделать дифференцированными надбавки к капиталу за системную значимость банков
Банк России предлагает ввести дифференцированное регулирование для системно значимых банков в зависимости от их размера и влияния на финансовую систему, подготовил поправки в закон, говорится в консультативном докладе, посвященном системно значимым кредитным организациям (СЗКО)...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:03
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы России на 17 января составили $558,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 января международные резервы равнялись $557,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,4 млрд, или на 0,3%. Как сообщает ЦБ РФ, резервы выросли в...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:02
ЕЦБ, сохранив ключевые ставки, объявил о пересмотре стратегии монетарной политики
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Решения...    читать дальше
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23 января 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,29/62,62 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/62,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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23 января 2020 года 16:00
Цены на бензин за период с 13 по 19 января не изменились
За период с 13 по 19 января потребительские цены на бензин автомобильный не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

За первые 9 дней января цены выросли на 0,2%, за период с 10 по 13 января - не изменились.

Стоимость 1 литра бензина...    читать дальше
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23 января 2020 года 15:33
Несколько мировых ЦБ совместно оценят перспективы создания собственных цифровых валют
Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, еврозоны, Швейцарии и Швеции сформировали совместную группу для обсуждения возможности создания Центробанками собственных цифровых валют.

В группу, созданную "для обмена опытом", также вошел Банк международных расчетов...    читать дальше
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23 января 2020 года 15:30
В пятницу, 24 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73800,00 млн руб.
В пятницу, 24 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73800,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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23 января 2020 года 15:30
В пятницу, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1495,87 млн руб.
В пятницу, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1495,87 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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23 января 2020 года 15:24
Toyota отзывает в России 82,6 тыс. автомобилей из-за проблем с форсунками стеклоомывателей
Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 82,641 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат машины Toyota марок Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4, а также Lexus - RX 200T, RX350, RX 450H. Речь идет о машинах, проданных с декабря...    читать дальше
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23 января 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6238 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6238 руб.

Минимальный курс евро составил 68,5025 руб., максимальный -...    читать дальше
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