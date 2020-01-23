23 января 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Январь 2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 января
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 января
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2019
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2020
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 января
Это автоматическое сообщение.
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23 января 2020 года 16:54
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось... читать дальше
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23 января 2020 года 16:47
Производство электроэнергии в России в 2019 году составило 1118 млрд кВт.ч, что на 0,8% больше показателя 2018 года, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстата).
Атомные станции увеличили свою выработку на 2,2%, до 209 млрд кВт.ч , ТЭС - на 0,1%,...
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23 января 2020 года 16:39
Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит покупать активы на сумму 20 млрд евро в месяц. "ЕЦБ продолжит покупать активы на сумму 20 млрд евро в месяц в рамках действующей программы, - говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания. - Совет управляющих ожидает, что выкуп активов... читать дальше
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23 января 2020 года 16:38
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-37 на 21 млрд 965,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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23 января 2020 года 16:18
Россия в 2019 году увеличила производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т.д.) на 5,7% - до 2,7 млн тонн, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом производство мяса и субпродуктов домашней птицы сократилось на 3,2% - до 4,6 млн... читать дальше
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23 января 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,65 пункта (0,367%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3170,41 (-0,13%) пункта,... читать дальше
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23 января 2020 года 16:09
Банк России предлагает ввести дифференцированное регулирование для системно значимых банков в зависимости от их размера и влияния на финансовую систему, подготовил поправки в закон, говорится в консультативном докладе, посвященном системно значимым кредитным организациям (СЗКО)... читать дальше
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23 января 2020 года 16:03
Международные резервы России на 17 января составили $558,9 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 10 января международные резервы равнялись $557,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,4 млрд, или на 0,3%. Как сообщает ЦБ РФ, резервы выросли в... читать дальше
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23 января 2020 года 16:02
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
Решения... читать дальше
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23 января 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/62,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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23 января 2020 года 16:00
За период с 13 по 19 января потребительские цены на бензин автомобильный не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
За первые 9 дней января цены выросли на 0,2%, за период с 10 по 13 января - не изменились.
Стоимость 1 литра бензина... читать дальше
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23 января 2020 года 15:33
Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, еврозоны, Швейцарии и Швеции сформировали совместную группу для обсуждения возможности создания Центробанками собственных цифровых валют.
В группу, созданную "для обмена опытом", также вошел Банк международных расчетов... читать дальше
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23 января 2020 года 15:30
В пятницу, 24 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73800,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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23 января 2020 года 15:30
В пятницу, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1495,87 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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23 января 2020 года 15:24
Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 82,641 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат машины Toyota марок Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4, а также Lexus - RX 200T, RX350, RX 450H. Речь идет о машинах, проданных с декабря... читать дальше
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23 января 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6238 руб.
Минимальный курс евро составил 68,5025 руб., максимальный -... читать дальше
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