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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,9503 руб.
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22 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,9503 руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9503 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,7675 руб., максимальный - 62,06 руб. К этому времени было заключено 23849 сделок. Объем торгов составил 114686,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,03 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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22 января 2020 года 20:13
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Лизинг-Трейд" (г. Казань, Татарстан) серии 001P-01 объемом 500 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.22 января 2020 года 20:06
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.22 января 2020 года 20:02
ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей в размере 6,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел в среду с... читать дальше
.22 января 2020 года 19:57
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,6 пункта (1,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3174,62 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... читать дальше
.22 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 января снизилась на 0,47% и составила 51483,982 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51483,982 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 244,050 млрд руб., или на...
.22 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6627 руб. Минимальный курс евро составил 68,4425 руб.,... читать дальше
.22 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,9503 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9503 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.22 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9688 руб. Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 8,9842... читать дальше
.22 января 2020 года 19:11
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 27-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 4% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... читать дальше
.22 января 2020 года 19:10
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга ПАО "ТМК" на "позитивный" со "стабильного". При этом корпоративный рейтинг компании подтвержден на текущем уровне "В1", говорится в сообщении агентства. Рейтинг вероятности дефолта сохранен... читать дальше
.22 января 2020 года 19:04
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит участвовать в инвестировании средств Фонда национального благосостояния, сообщил в Давосе гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе сессии "Россия: стратегический прогноз". При этом он отметил, что сформирован список из более чем... читать дальше
.22 января 2020 года 18:59
Российский фондовый рынок, начавший день небольшим ростом, завершил торги в существенном минусе. Европейские фондовые индикаторы с утра преимущественно повышались, потом изменялись cлабо и разнонаправленно, вечером в основном снижались. Рынки акций АТР... читать дальше
.22 января 2020 года 18:50
Стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года, которую разрабатывает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, будет готова к 20 марта, сообщил "Интерфаксу" замминистра Александр Крутиков. "На данный момент проект стратегии отправлен на рассмотрение... читать дальше
.22 января 2020 года 18:45
В декабре продажи на вторичном рынке жилья в США подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это максимальный показатель почти за 2 года - с февраля... читать дальше
.22 января 2020 года 18:40
"Татнефть" работает над над поставками топлива в Зимбабве в рамках сделки по обмену алмазов на горючее
Глава "Татнефти" Наиль Маганов сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума в Давосе, что компания работает над поставками топлива в Зимбабве в рамках сделки по обмену алмазов на горючее. "Мы занимаемся этой темой. Эта коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это... читать дальше
.22 января 2020 года 18:35
ООО "РЕСО-Лизинг" 24 января досрочно погасит облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 10-летний выпуск БО-02 на 2 млрд рублей был размещен в августе 2016 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. В августе 2019 года... читать дальше
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