Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,9209 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 877 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9209 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,7575 руб., максимальный - 62,05 руб. Было заключено 9283 сделки. Объем торгов составил 32450,7 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,9525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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