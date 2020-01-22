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Фондовый рынок США завершил торги во вторник в красной зоне на новостях о том, что в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа. Как сообщалось, двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре... читать дальше

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Минфин РФ вместе с заинтересованными ведомствами подготовит поправки в федеральный бюджет в связи с обеспечением финансовых источников для реализации мер социально-демографической поддержки, которые вошли в президентское послание Федеральному собранию, сообщил министр финансов... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "АЛРОСА" на уровне "BBB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг "АЛРОСА" подтвержден на уровне "F3", рейтинг... Краткосрочный рейтинг "АЛРОСА" подтвержден на уровне "F3", рейтинг... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50159,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 39754,68 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Саудовская Аравия во вторник разместила три транша еврооблигаций на общую сумму $5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям (UST).... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "РусАла" на уровне "BB-". Прогноз рейтинга изменен на "негативный" со "стабильного". Краткосрочный РДЭ "РусАла" подтвержден на уровне "B". Fitch также подтвердило рейтинг... Fitch также подтвердило рейтинг... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник. В центре внимания трейдеров во вторник было открытие Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, где собрались политические лидеры и представители бизнеса. Климатические изменения... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 68,6222 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,40 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 61,8552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,7 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3209,22 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Сбербанк России разместил 4,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-194R на сумму 89 млн 520 тыс. рублей, 83,64% выпуска инвестоблигаций ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-206R на сумму 836 млн 409 тыс. рублей, а также 30,76% выпуска инвестоблигаций серии... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51728,032 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 384,429 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9577 руб. Минимальный курс юаня составил 8,942 руб., максимальный - 8,9719... Минимальный курс юаня составил 8,942 руб., максимальный - 8,9719... читать дальше

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