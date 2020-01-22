22 января 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2020
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2019
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Декабрь 2019
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Ноябрь 2019
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2019
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Январь 2020
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22 января 2020 года 08:45
Фондовый рынок США завершил торги во вторник в красной зоне на новостях о том, что в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа. Как сообщалось, двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре... читать дальше
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22 января 2020 года 08:39
Минфин РФ вместе с заинтересованными ведомствами подготовит поправки в федеральный бюджет в связи с обеспечением финансовых источников для реализации мер социально-демографической поддержки, которые вошли в президентское послание Федеральному собранию, сообщил министр финансов... читать дальше
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22 января 2020 года 08:32
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "АЛРОСА" на уровне "BBB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочный рейтинг "АЛРОСА" подтвержден на уровне "F3", рейтинг... читать дальше
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22 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50159,81 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 39754,68 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 января 2020 года 08:25
Саудовская Аравия во вторник разместила три транша еврооблигаций на общую сумму $5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям (UST).... читать дальше
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22 января 2020 года 08:17
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "РусАла" на уровне "BB-". Прогноз рейтинга изменен на "негативный" со "стабильного". Краткосрочный РДЭ "РусАла" подтвержден на уровне "B".
Fitch также подтвердило рейтинг... читать дальше
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22 января 2020 года 08:12
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает удачным состав экономического блока правительства РФ и надеется на более активное развитие несырьевого сектора экономики. "Высокие посты в экономическом блоке заняли профессионалы-практики, те, кто принимал участие в разработке национальных... читать дальше
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22 января 2020 года 08:06
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник. В центре внимания трейдеров во вторник было открытие Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, где собрались политические лидеры и представители бизнеса. Климатические изменения... читать дальше
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22 января 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 68,6222 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,40 коп.
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22 января 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 61,8552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.
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22 января 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:45
Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
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21 января 2020 года 19:56
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,7 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3209,22 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
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21 января 2020 года 19:46
Сбербанк России разместил 4,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-194R на сумму 89 млн 520 тыс. рублей, 83,64% выпуска инвестоблигаций ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-206R на сумму 836 млн 409 тыс. рублей, а также 30,76% выпуска инвестоблигаций серии... читать дальше
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21 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51728,032 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 384,429 млрд руб., или на...
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21 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9577 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,942 руб., максимальный - 8,9719... читать дальше
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