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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2776,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1624,81 млрд руб.
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21 января 2020 года 09:25
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2776,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1624,81 млрд руб.
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21 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 января составили по Российской Федерации 2776,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2588,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2582,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2384,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 января составили 1624,81 млрд руб. против 1581,72468 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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21 января 2020 года 17:14
Аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что цена палладия может протестировать отметку в $3000 за унцию, но не удержится долго на этом пике. Палладий подорожал до рекордных $2577,27 за унцию в понедельник, однако во вторник цена опустилась на 3,5%, до $2456,18 за... читать дальше
.21 января 2020 года 16:59
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.21 января 2020 года 16:53
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Чистый убыток американской Halliburton Co., вторая по величине нефтесервисная компания мира, в октябре-декабре составил $1,65 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $664 млн, или 76 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Без учета... читать дальше
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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-35 на 21 млрд 46,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.21 января 2020 года 16:31
В прошлом году АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (Крым) увеличило выпуск игристого вина на 19% по сравнению с 2018 годом - до 1,687 млн бутылок, сообщила пресс-служба предприятия. "Рост производства связан с выполнением общепроизводственной программы, которая... читать дальше
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Президент РФ Владимир Путин предложил экс-генпрокурору Юрию Чайке стать полномочным представителем главы государства в СКФО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном... читать дальше
.21 января 2020 года 16:15
Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9% - до $481,5 млрд с $454,7 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных... читать дальше
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.21 января 2020 года 16:07
В настоящее время число безработных во всем мире составляет 188 млн человек. К концу 2020 года армию безработных могут пополнить еще 2,5 млн человек. Причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей работоспособного возраста... читать дальше
.21 января 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,25/62,54 руб.
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.21 января 2020 года 16:00
Законопроект об использовании маткапитала для строительства жилых домов на дачных участках принят в первом чтении
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.21 января 2020 года 15:56
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.21 января 2020 года 15:54
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.21 января 2020 года 15:51
В 4-м квартале спрос на банковские кредиты со стороны компаний еврозоны снизился на фоне неопределенности глобальной экономической среды, свидетельствует исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ). Чистое процентное снижение спроса (разница между числом банков,... читать дальше
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