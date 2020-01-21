Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2776,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1624,81 млрд руб.

21 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 января составили по Российской Федерации 2776,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2588,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2582,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2384,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 января составили 1624,81 млрд руб. против 1581,72468 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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