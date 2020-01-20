ЦБ РФ установил курс евро с 21 января в размере 68,2082 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 68,2082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,76 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,04 пункта (0,721%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3219,92 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52112,461 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 468,558 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2504 руб. Минимальный курс евро составил 68,135 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,135 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5512 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,968 руб. Минимальный курс юаня составил 8,956 руб., максимальный - 8,9765... Минимальный курс юаня составил 8,956 руб., максимальный - 8,9765... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохранил восходящий импульс на фоне выросших мировых площадок и дорожающей нефти. Новый исторический максимум был достигнут по индексу МосБиржи, валютный индекс РТС также вырос и достиг в ходе торгов значений апреля 2012 года. В... В... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. договорился о приобретении участка земли в пригороде Берлина, где он построит свой первый европейский завод, сообщают местные власти. Совет директоров Tesla дал согласие на подписание договора с федеральной землей... Совет директоров Tesla дал согласие на подписание договора с федеральной землей... читать дальше

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Китайские автомобильные бренды нарастили продажи на российском рынке на 11,4%, в основном за счет внедорожников Haval, совокупная доля китайских игроков составила 2,3%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего на российском авторынке в 2019 г. реализовано... По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего на российском авторынке в 2019 г. реализовано... читать дальше

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Производство угля в Китае по итогам 2019 года выросло на 4,2% и достигло 3,745 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. В том числе в декабре добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 331,7 млн тонн. В том числе в декабре добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 331,7 млн тонн. Импорт... Импорт... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил сократить с 19 до 11 число судей в Конституционном суде (КС) РФ. Это следует из внесенного в понедельник в Госдуму президентского проекта закона о поправке к Конституции РФ, который размещен в электронной базе нижней палаты... читать дальше

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Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник в Брюсселе, обсуждая климатическую дипломатию, подтвердили "капитальное политическое значение", которое приобретают действия ЕС в защиту климата. По итогам состоявшейся дискуссии Совет ЕС принял... По итогам состоявшейся дискуссии Совет ЕС принял... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в 2019 году составил 45,3 трлн юаней ($6,6 трлн), сообщил Народный банк Китая. Это на 3,1% превышает показатель за 2018 год. Это на 3,1% превышает показатель за 2018 год. В том числе в прошлом году были эмитированы госбумаги на сумму 4 трлн юаней, бонды местных... В том числе в прошлом году были эмитированы госбумаги на сумму 4 трлн юаней, бонды местных...

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в ноябре снизилась до 7,84% с 8,14% в октябре, следует из информации ЦБ РФ, размещенной на его сайте. Таким... Таким... читать дальше

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Такие терминалы могут появиться в кофейнях, ресторанах... Такие терминалы могут появиться в кофейнях, ресторанах... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск структурных облигаций Росбанка серии 01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуску присвоен идентификационный номер 6-01-02272-В. Выпуску присвоен идентификационный номер 6-01-02272-В. Выпуск будет размещен по закрытой подписке на 5 лет,... Выпуск будет размещен по закрытой подписке на 5 лет,... читать дальше

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Рыночная стоимость компаний, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), на конец 2019 года превышала 3,9 трлн фунтов стерлингов (более $5 трлн), свидетельствуют расчеты LearnBonds.com. Капитализация британского рынка достигла исторического максимума в... Капитализация британского рынка достигла исторического максимума в... читать дальше

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