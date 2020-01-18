Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с депутатами Псковской области о приоритетах работы правительства, а также обсудил вопросы реализации законодательных решений для развития малообеспеченных российских регионов. "Тема развития экономики у нас сегодня... читать дальше

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Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических... читать дальше

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Для принятия решения по проекту строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) необходимо еще несколько дней, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Всю неделю разбирался с Юго-Восточной хордой, решения почти готовы,... читать дальше

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Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания НК "Роснефть" в Германии, завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH. В результате данной сделки "Роснефть" увеличила свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%, сообщает российская... читать дальше

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К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. "В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии... читать дальше

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Евросоюз на три четверти сократил финансовую помощь Турции, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент. Так называемая предвступительная помощь, которая... Так называемая предвступительная помощь, которая... читать дальше

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Экономика США находится в хорошем состоянии на данный момент, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, добавив, что дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) будет зависеть от макроэкономических... читать дальше

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Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства. "Росгеология" осенью просила правительство о докапитализации на 10,3 млрд рублей для модернизации оборудования. По... читать дальше

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АО "Почта России" в 2020 году планирует завершить проработку вариантов реструктуризации своей офисной недвижимости в Москве, говорится в сообщении компании. В частности, "Почта" может объединить в одной офисной локации рассредоточенный в разных районах Москвы... читать дальше

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Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал Минфин. В аутсайдерах - нацпроекты "Экология" (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и... В аутсайдерах - нацпроекты "Экология" (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и... читать дальше

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S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте... читать дальше

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И.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин, как и планировалось до отставки правительства Дмитрия Медведева, примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится на следующей неделе в швейцарском Давосе. Как сообщили журналистам в пресс-службе... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 61,5333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,61 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,5358 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,5358 руб. По сравнению с...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,65 пункта (1,256%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3196,88 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51643,903 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 568,059 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9578 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9294 руб., максимальный - 8,9919... Минимальный курс юаня составил 8,9294 руб., максимальный - 8,9919... читать дальше

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