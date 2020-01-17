Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,65 пункта (1,256%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3196,88 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51643,903 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 568,059 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4511 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3402 руб. Минимальный курс евро составил 68,095 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,095 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9578 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9294 руб., максимальный - 8,9919... Минимальный курс юаня составил 8,9294 руб., максимальный - 8,9919... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%,... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%,... читать дальше

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Цена палладия в пятницу растет двенадцатую сессию подряд, продолжая бить рекорды. С начала 2020 года драгметалл подорожал уже на 30% на опасениях ухудшения ситуации с его поставками на мировой рынок при ожиданиях роста спроса. С начала 2020 года драгметалл подорожал уже на 30% на опасениях ухудшения ситуации с его поставками на мировой рынок при ожиданиях роста спроса. Цена палладия на спотовом рынке в... Цена палладия на спотовом рынке в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне опасений инвесторов относительно сохраняющегося избытка предложения на мировом рынке. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 99,1 пункта с декабрьской отметки в 99,3 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты не ожидали изменения... Эксперты не ожидали изменения... читать дальше

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Новые структура и состав правительства станут известны к началу следующей недели, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января", - сказал источник. "Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января", - сказал источник. В среду, 15 января,... В среду, 15 января,... читать дальше

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Американский фондовый рынок растет в начале торгов в пятницу, при этом основные индексы достигли новых исторических максимумов при открытии. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск выросло на 0,13% и достигло 29336,81 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск выросло на 0,13% и достигло 29336,81 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Эксперты инвесткомпаний и банков пока прогнозируют еле заметное снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent с $64 за баррель в 2019 году до $62/барр. в 2020 году, но ожидают продления сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса". Последний... Последний... читать дальше

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Комиссионные, полученные пятью крупнейшими инвестбанками Уолл-стрит за консультационные услуги в сфере слияний и поглощений (M&A), в 2019 году сократились в общей сложности на $558 млн. Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley получили за... Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley получили за... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К213 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 14 января. Ставка купона установлена в размере 5,91%... Сбор заявок на бонды прошел 14 января. Ставка купона установлена в размере 5,91%... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в декабре 2019 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading... Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading... читать дальше

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Замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назначен ее руководителем. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС. Даниил Егоров в налоговых органах с 2001 года. В мае 2011 г. стал замом Михаила... Даниил Егоров в налоговых органах с 2001 года. В мае 2011 г. стал замом Михаила...

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