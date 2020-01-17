.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,4511 руб.
.
17 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,4511 руб.
|0
17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4511 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,2925 руб., максимальный - 61,69 руб. К этому времени было заключено 24664 сделки. Объем торгов составил 111125,71 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,4875 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 января 2020 года 20:00
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,65 пункта (1,256%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3196,88 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.17 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 января выросла на 1,11% и составила 51643,903 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51643,903 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 568,059 млрд руб., или на...
.17 января 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 61,4511 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4511 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.17 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3402 руб. Минимальный курс евро составил 68,095 руб.,... читать дальше
.17 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9578 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9294 руб., максимальный - 8,9919... читать дальше
.17 января 2020 года 19:00
Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%,... читать дальше
.17 января 2020 года 18:51
Цена палладия в пятницу растет двенадцатую сессию подряд, продолжая бить рекорды. С начала 2020 года драгметалл подорожал уже на 30% на опасениях ухудшения ситуации с его поставками на мировой рынок при ожиданиях роста спроса. Цена палладия на спотовом рынке в... читать дальше
.17 января 2020 года 18:34
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне опасений инвесторов относительно сохраняющегося избытка предложения на мировом рынке. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше
.17 января 2020 года 18:21
Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 99,1 пункта с декабрьской отметки в 99,3 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты не ожидали изменения... читать дальше
.17 января 2020 года 18:17
Новые структура и состав правительства станут известны к началу следующей недели, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января", - сказал источник. В среду, 15 января,... читать дальше
.17 января 2020 года 18:11
Американский фондовый рынок растет в начале торгов в пятницу, при этом основные индексы достигли новых исторических максимумов при открытии. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск выросло на 0,13% и достигло 29336,81 пункта. Индекс... читать дальше
.17 января 2020 года 18:10
Эксперты инвесткомпаний и банков пока прогнозируют еле заметное снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent с $64 за баррель в 2019 году до $62/барр. в 2020 году, но ожидают продления сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса". Последний... читать дальше
.17 января 2020 года 17:59
Комиссионные, полученные пятью крупнейшими инвестбанками Уолл-стрит за консультационные услуги в сфере слияний и поглощений (M&A), в 2019 году сократились в общей сложности на $558 млн. Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley получили за... читать дальше
.17 января 2020 года 17:56
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К213 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 14 января. Ставка купона установлена в размере 5,91%... читать дальше
.17 января 2020 года 17:48
Объем промышленного производства в США в декабре 2019 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading... читать дальше
.17 января 2020 года 17:36
Замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назначен ее руководителем. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС. Даниил Егоров в налоговых органах с 2001 года. В мае 2011 г. стал замом Михаила...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.