Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,4464 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4464 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,2625 руб., максимальный - 61,6625 руб. Было заключено 11866 сделок. Объем торгов составил 46516,8 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,465 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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