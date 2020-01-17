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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,4464 руб.
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17 января 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,4464 руб.
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17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4464 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,2625 руб., максимальный - 61,6625 руб. Было заключено 11866 сделок. Объем торгов составил 46516,8 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,465 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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