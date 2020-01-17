Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2477,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1584,2 млрд руб.

17 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 января составили по Российской Федерации 2477,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2289 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2360,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2194,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 января составили 1584,2 млрд руб. против 1583,71235 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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