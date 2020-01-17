17 января 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2019
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Ноябрь 2019
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Ноябрь 2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Ноябрь 2019
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2019
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Декабрь 2019
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Ноябрь 2019
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2019
|17:15
|Промышленное производство в США
|Декабрь 2019
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2020
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17 января 2020 года 20:00
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 39,65 пункта (1,256%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3196,88 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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17 января 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51643,903 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 568,059 млрд руб., или на...
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17 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4511 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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17 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3402 руб.
Минимальный курс евро составил 68,095 руб.,... читать дальше
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17 января 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9578 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,9294 руб., максимальный - 8,9919... читать дальше
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17 января 2020 года 19:00
Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США.
В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%,... читать дальше
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17 января 2020 года 18:51
Цена палладия в пятницу растет двенадцатую сессию подряд, продолжая бить рекорды.
С начала 2020 года драгметалл подорожал уже на 30% на опасениях ухудшения ситуации с его поставками на мировой рынок при ожиданиях роста спроса.
Цена палладия на спотовом рынке в... читать дальше
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17 января 2020 года 18:34
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне опасений инвесторов относительно сохраняющегося избытка предложения на мировом рынке.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше
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17 января 2020 года 18:21
Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 99,1 пункта с декабрьской отметки в 99,3 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Эксперты не ожидали изменения... читать дальше
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17 января 2020 года 18:17
Новые структура и состав правительства станут известны к началу следующей недели, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января", - сказал источник.
В среду, 15 января,... читать дальше
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17 января 2020 года 18:11
Американский фондовый рынок растет в начале торгов в пятницу, при этом основные индексы достигли новых исторических максимумов при открытии.
Значение Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск выросло на 0,13% и достигло 29336,81 пункта.
Индекс... читать дальше
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17 января 2020 года 18:10
Эксперты инвесткомпаний и банков пока прогнозируют еле заметное снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent с $64 за баррель в 2019 году до $62/барр. в 2020 году, но ожидают продления сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса".
Последний... читать дальше
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17 января 2020 года 17:59
Комиссионные, полученные пятью крупнейшими инвестбанками Уолл-стрит за консультационные услуги в сфере слияний и поглощений (M&A), в 2019 году сократились в общей сложности на $558 млн.
Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley получили за... читать дальше
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17 января 2020 года 17:56
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К213 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 14 января. Ставка купона установлена в размере 5,91%... читать дальше
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17 января 2020 года 17:48
Объем промышленного производства в США в декабре 2019 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading... читать дальше
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17 января 2020 года 17:36
Замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назначен ее руководителем. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС.
Даниил Егоров в налоговых органах с 2001 года. В мае 2011 г. стал замом Михаила...
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