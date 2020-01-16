Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,6017 руб.

16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6017 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,3725 руб., максимальный - 61,76 руб. Была заключена 13251 сделка. Объем торгов составил 56203,77 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,6525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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